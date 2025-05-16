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В Алуште проводят эпидрасследование после случаев отравления в школе - РИА Новости, 16.05.2025
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21:24 16.05.2025 (обновлено: 21:25 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/rospotrebnadzor-2017502148.html
В Алуште проводят эпидрасследование после случаев отравления в школе
В Алуште проводят эпидрасследование после случаев отравления в школе - РИА Новости, 16.05.2025
В Алуште проводят эпидрасследование после случаев отравления в школе
Крымское управление Роспотребнадзора проводит эпидрасследование в школе Алушты после того, как несколько учеников обратились за медицинской помощью, сообщила... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T21:24:00+03:00
2025-05-16T21:25:00+03:00
происшествия
алушта
республика крым
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Крымское управление Роспотребнадзора проводит эпидрасследование в школе Алушты после того, как несколько учеников обратились за медицинской помощью, сообщила РИА Новости главный санитарный врач, глава управления ведомства в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская. "Проводится эпидрасследование, необходимо получение результатов лабораторного исследования, чтобы можно было сделать выводы о причинах возникновения заболевания" , - сказала РИА Новости Пеньковская. В минздраве Крыма РИА Новости сообщили, что в приемное отделение ГБУЗ РК "Алуштинская центральная городская больница" обратились пять детей. "По результатам обследования госпитализированы двое детей с симптомами острого гастроэнтероколита, пациенты получают необходимое лечение. Остальным троим детям также назначено амбулаторное лечение", - сообщили в ведомстве. Заместитель главы администрации Алушты Елена Сергеева в Telegram-канале администрации сообщила, что недомогание – расстройство желудочно-кишечного тракта почувствовали несколько детей – учеников школы №3 города. Она сказала, когда произошел инцидент. Сергеева отметила, что в школе взяты все пробы продуктов – они оказались непросроченными и с сертификатами качества. В школе проведена заключительная дезинфекция пищеблока.
https://ria.ru/20250516/norovirus-2017484557.html
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происшествия, алушта, республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия
Происшествия, Алушта, Республика Крым, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Россия
В Алуште проводят эпидрасследование после случаев отравления в школе

Роспотребнадзор проводит расследование после случаев отравления в школе в Алуште

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Крымское управление Роспотребнадзора проводит эпидрасследование в школе Алушты после того, как несколько учеников обратились за медицинской помощью, сообщила РИА Новости главный санитарный врач, глава управления ведомства в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская.
"Проводится эпидрасследование, необходимо получение результатов лабораторного исследования, чтобы можно было сделать выводы о причинах возникновения заболевания" , - сказала РИА Новости Пеньковская.
Работа СК РФ на месте отравления учащихся гимназии в чувашской Шумерле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
У учеников, отравившихся в чувашской гимназии, обнаружили норовирус
16 мая, 19:34
В минздраве Крыма РИА Новости сообщили, что в приемное отделение ГБУЗ РК "Алуштинская центральная городская больница" обратились пять детей.
"По результатам обследования госпитализированы двое детей с симптомами острого гастроэнтероколита, пациенты получают необходимое лечение. Остальным троим детям также назначено амбулаторное лечение", - сообщили в ведомстве.
Заместитель главы администрации Алушты Елена Сергеева в Telegram-канале администрации сообщила, что недомогание – расстройство желудочно-кишечного тракта почувствовали несколько детей – учеников школы №3 города. Она сказала, когда произошел инцидент. Сергеева отметила, что в школе взяты все пробы продуктов – они оказались непросроченными и с сертификатами качества. В школе проведена заключительная дезинфекция пищеблока.
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ПроисшествияАлуштаРеспублика КрымФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
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