https://ria.ru/20250516/rospotrebnadzor-2017502148.html

В Алуште проводят эпидрасследование после случаев отравления в школе

В Алуште проводят эпидрасследование после случаев отравления в школе - РИА Новости, 16.05.2025

В Алуште проводят эпидрасследование после случаев отравления в школе

Крымское управление Роспотребнадзора проводит эпидрасследование в школе Алушты после того, как несколько учеников обратились за медицинской помощью, сообщила... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T21:24:00+03:00

2025-05-16T21:24:00+03:00

2025-05-16T21:25:00+03:00

происшествия

алушта

республика крым

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Крымское управление Роспотребнадзора проводит эпидрасследование в школе Алушты после того, как несколько учеников обратились за медицинской помощью, сообщила РИА Новости главный санитарный врач, глава управления ведомства в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская. "Проводится эпидрасследование, необходимо получение результатов лабораторного исследования, чтобы можно было сделать выводы о причинах возникновения заболевания" , - сказала РИА Новости Пеньковская. В минздраве Крыма РИА Новости сообщили, что в приемное отделение ГБУЗ РК "Алуштинская центральная городская больница" обратились пять детей. "По результатам обследования госпитализированы двое детей с симптомами острого гастроэнтероколита, пациенты получают необходимое лечение. Остальным троим детям также назначено амбулаторное лечение", - сообщили в ведомстве. Заместитель главы администрации Алушты Елена Сергеева в Telegram-канале администрации сообщила, что недомогание – расстройство желудочно-кишечного тракта почувствовали несколько детей – учеников школы №3 города. Она сказала, когда произошел инцидент. Сергеева отметила, что в школе взяты все пробы продуктов – они оказались непросроченными и с сертификатами качества. В школе проведена заключительная дезинфекция пищеблока.

https://ria.ru/20250516/norovirus-2017484557.html

https://ria.ru/20250514/prokuratura-2016920065.html

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происшествия, алушта, республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия