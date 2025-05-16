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Роспотребнадзор опроверг слухи об угрозе распространения кишечных инфекций - РИА Новости, 16.05.2025
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19:57 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/rospotrebnadzor-2017487966.html
Роспотребнадзор опроверг слухи об угрозе распространения кишечных инфекций
Роспотребнадзор опроверг слухи об угрозе распространения кишечных инфекций - РИА Новости, 16.05.2025
Роспотребнадзор опроверг слухи об угрозе распространения кишечных инфекций
Роспотребнадзор назвал недостоверными утверждения о якобы возникшей угрозе распространения кишечных инфекций в России, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T19:57:00+03:00
2025-05-16T19:57:00+03:00
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор назвал недостоверными утверждения о якобы возникшей угрозе распространения кишечных инфекций в России, сообщается в Telegram-канале ведомства. "На адреса электронной почты рассылается фальсифицированное письмо "О мерах по профилактике острых кишечных инфекций", якобы подписанное руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой… Эта информация является полностью недостоверной", - говорится в сообщении. Уточняется, что авторы поддельного письма от имени ведомства рассылают некие рекомендации по профилактике острых кишечных инфекций и предлагают довести их до сведения руководителей организаций.
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здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор опроверг слухи об угрозе распространения кишечных инфекций

Роспотребнадзор назвал слухи об угрозе распространения кишечных инфекций ложными

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШеврон сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Шеврон сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор назвал недостоверными утверждения о якобы возникшей угрозе распространения кишечных инфекций в России, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"На адреса электронной почты рассылается фальсифицированное письмо "О мерах по профилактике острых кишечных инфекций", якобы подписанное руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой… Эта информация является полностью недостоверной", - говорится в сообщении.
Уточняется, что авторы поддельного письма от имени ведомства рассылают некие рекомендации по профилактике острых кишечных инфекций и предлагают довести их до сведения руководителей организаций.
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Здоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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