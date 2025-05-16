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В поселке в Омской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 16.05.2025
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20:26 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/rezhim-2017492552.html
В поселке в Омской области ввели режим повышенной готовности
В поселке в Омской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 16.05.2025
В поселке в Омской области ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введен на территории поселка Любинский в Омской области из-за продолжительных дождей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T20:26:00+03:00
2025-05-16T20:26:00+03:00
омская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ОМСК, 16 мая - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен на территории поселка Любинский в Омской области из-за продолжительных дождей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области. Данную меру предприняли из-за проливных дождей на территории поселка Любинский в Омской области. В связи с длительными осадками в поселении подтопило участки на нескольких улицах. Также есть угроза подтопления жилых домов. Дворы подтоплены на улицах Железнодорожной, Ленина и Октябрьской. "В связи с проявлением неблагоприятных метеорологических явлений "дождевой паводок" введен режим повышенной готовности", - сообщили в пресс-службе ведомства. В регионе несколько дней продолжались дожди, а количество осадков превысило рекордные 15,2 миллиметра.
https://ria.ru/20250516/kuban-2017471014.html
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омская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Омская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В поселке в Омской области ввели режим повышенной готовности

В омском поселке Любинский ввели режим повышенной готовности из-за дождей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖенщина идет под зонтом во время дождя
Женщина идет под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Женщина идет под зонтом во время дождя. Архивное фото
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ОМСК, 16 мая - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен на территории поселка Любинский в Омской области из-за продолжительных дождей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Данную меру предприняли из-за проливных дождей на территории поселка Любинский в Омской области. В связи с длительными осадками в поселении подтопило участки на нескольких улицах. Также есть угроза подтопления жилых домов. Дворы подтоплены на улицах Железнодорожной, Ленина и Октябрьской.
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"В связи с проявлением неблагоприятных метеорологических явлений "дождевой паводок" введен режим повышенной готовности", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В регионе несколько дней продолжались дожди, а количество осадков превысило рекордные 15,2 миллиметра.
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Омская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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