https://ria.ru/20250516/rezhim-2017492552.html

В поселке в Омской области ввели режим повышенной готовности

В поселке в Омской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 16.05.2025

В поселке в Омской области ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введен на территории поселка Любинский в Омской области из-за продолжительных дождей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T20:26:00+03:00

2025-05-16T20:26:00+03:00

2025-05-16T20:26:00+03:00

омская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ОМСК, 16 мая - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен на территории поселка Любинский в Омской области из-за продолжительных дождей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области. Данную меру предприняли из-за проливных дождей на территории поселка Любинский в Омской области. В связи с длительными осадками в поселении подтопило участки на нескольких улицах. Также есть угроза подтопления жилых домов. Дворы подтоплены на улицах Железнодорожной, Ленина и Октябрьской. "В связи с проявлением неблагоприятных метеорологических явлений "дождевой паводок" введен режим повышенной готовности", - сообщили в пресс-службе ведомства. В регионе несколько дней продолжались дожди, а количество осадков превысило рекордные 15,2 миллиметра.

https://ria.ru/20250516/kuban-2017471014.html

https://ria.ru/20250507/saransk-2015482291.html

омская область

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омская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)