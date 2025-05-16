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РЭЦ: существует большой интерес для российского бизнеса в Таджикистане - РИА Новости, 16.05.2025
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17:17 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/rets-2017442008.html
РЭЦ: существует большой интерес для российского бизнеса в Таджикистане
РЭЦ: существует большой интерес для российского бизнеса в Таджикистане - РИА Новости, 16.05.2025
РЭЦ: существует большой интерес для российского бизнеса в Таджикистане
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) видит большой потенциал для развития делового сотрудничества между бизнесом в Таджикистане и российскими... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:17:00+03:00
2025-05-16T17:17:00+03:00
экономика
россия
таджикистан
оаэ
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) видит большой потенциал для развития делового сотрудничества между бизнесом в Таджикистане и российскими регионами, рассказал представитель РЭЦ в ОАЭ Наджибулло Джаббори на форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025"."В российских регионах есть компании из разных отраслей, которым будет интересно работать в Таджикистане и даже использовать его как своеобразный хаб для сотрудничества с Афганистаном", – сказал Джаббори на заседании Российско-Таджикского делового совета.В числе потенциальных интересантов в развитии бизнеса с Таджикистаном он привел в пример как промышленные регионы – Новосибирск, Екатеринбург, так и регионы с развитым сектором АПК – Краснодар и Ростов-на-Дону."В развитии бизнеса на сегодняшний день большое значение играет маркетинг. Возьмем актуальный пример – всем известный дубайский шоколад, который при правильным маркетинге позволил этому товару стать глобальным, известным на весь мир. Это то, что сейчас необходимо делать нашим коллегам из Таджикистана, чтобы про инвестиционные возможности и торговлю с Таджикистаном знали во всех регионах России, а не только в Казани, Москве и Санкт-Петербурге", – добавил Джаббори.Он напомнил, что в Душанбе работает представительство РЭЦ. "Я призываю коллег из Таджикского делового сообщества активнее работать с российскими регионами и правильно преподносить возможность сотрудничества с Таджикистаном. Российский экспортный центр в лице нашего представительства в Таджикистане готов оказывать максимальную поддержку всем желающим работать в этом направлении", – заключил Джаббори.
https://ria.ru/20250515/eksport-2017173360.html
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экономика, россия, таджикистан, оаэ, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Таджикистан, ОАЭ, Российский экспортный центр (РЭЦ)
РЭЦ: существует большой интерес для российского бизнеса в Таджикистане

РЭЦ: существует большой потенциал для российского бизнеса в Таджикистане

© РИА Новости / Максим ПлатоновДжаббори Наджибулло Гаффорзода, официальный представитель Российского экспортного центра РФ в ОАЭ
Джаббори Наджибулло Гаффорзода, официальный представитель Российского экспортного центра РФ в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Максим Платонов
Джаббори Наджибулло Гаффорзода, официальный представитель Российского экспортного центра РФ в ОАЭ
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) видит большой потенциал для развития делового сотрудничества между бизнесом в Таджикистане и российскими регионами, рассказал представитель РЭЦ в ОАЭ Наджибулло Джаббори на форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025".
"В российских регионах есть компании из разных отраслей, которым будет интересно работать в Таджикистане и даже использовать его как своеобразный хаб для сотрудничества с Афганистаном", – сказал Джаббори на заседании Российско-Таджикского делового совета.
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В числе потенциальных интересантов в развитии бизнеса с Таджикистаном он привел в пример как промышленные регионы – Новосибирск, Екатеринбург, так и регионы с развитым сектором АПК – Краснодар и Ростов-на-Дону.
"В развитии бизнеса на сегодняшний день большое значение играет маркетинг. Возьмем актуальный пример – всем известный дубайский шоколад, который при правильным маркетинге позволил этому товару стать глобальным, известным на весь мир. Это то, что сейчас необходимо делать нашим коллегам из Таджикистана, чтобы про инвестиционные возможности и торговлю с Таджикистаном знали во всех регионах России, а не только в Казани, Москве и Санкт-Петербурге", – добавил Джаббори.
Он напомнил, что в Душанбе работает представительство РЭЦ. "Я призываю коллег из Таджикского делового сообщества активнее работать с российскими регионами и правильно преподносить возможность сотрудничества с Таджикистаном. Российский экспортный центр в лице нашего представительства в Таджикистане готов оказывать максимальную поддержку всем желающим работать в этом направлении", – заключил Джаббори.
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ЭкономикаРоссияТаджикистанОАЭРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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