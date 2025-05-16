https://ria.ru/20250516/reshetnikov-2017441396.html

Решетников: МСП получили в I квартале 236 млрд рублей господдержки

Решетников: МСП получили в I квартале 236 млрд рублей господдержки - РИА Новости, 16.05.2025

Решетников: МСП получили в I квартале 236 млрд рублей господдержки

Малый и средний бизнес получил в I квартале 2025года 236 миллиардов рублей господдержки - на 70 миллиардов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T17:13:00+03:00

2025-05-16T17:13:00+03:00

2025-05-16T17:13:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Малый и средний бизнес получил в I квартале 2025года 236 миллиардов рублей господдержки - на 70 миллиардов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе заседания совета директоров Корпорации МСП. Он отметил, что при этом общий объем финансовой поддержки Корпорации МСП в 2024 году составил 1,2 триллиона рублей. "Сектор МСП постоянно в фокусе внимания и президента, и правительства. Повестку малого бизнеса предстоит обсудить на правительственной комиссии под руководством премьер-министра, она станет одной из флагманских тем будущего Петербургского международного экономического форума. Обеспечивая доступность капитала в условиях дорогих кредитов, финподдержка предпринимателей по линии Корпорации МСП составила 1,2 триллиона рублей. В первом квартале этого года ее объем уже почти на 30% больше, чем в прошлом году", — приводятся слова Решетникова на сайте Минэкономразвития. Среди инструментов поддержки бизнеса, предоставляемых Корпорацией, министр выделил механизм зонтичных поручительств, который позволяет получать кредиты на развитие при нехватке собственных средств. За четыре года работы под поручительства предоставлено кредитов более чем на один триллион рублей, средства получили 76 тысяч предпринимателей. До 2030 года планируется выдать еще минимум 1,3 триллиона рублей. Как отметил на заседании генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, поручительства и гарантии становятся все более востребованным механизмом у МСП для получения заемных средств. "Несмотря на традиционную активность столичного бизнеса, по итогам первого квартала 2025 года мы видим наибольший прирост по объемам привлеченного финансирования именно в регионах. В Астраханской области объем договоров финансирования вырос в 8,6 раза, в Ленинградской области – в 7,5 раза, в Вологодской области - в 4,6 раза, в Республике Крым - в 3,7 раза, в Алтайском крае – в 2,8 раза", – цитируются на сайте слова Исаевича. Всего в 2024 году за счет финансовых инструментов Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП, малый и средний бизнес смог привлечь финансирования почти 1,2 трлн рублей. По словам председателя "Деловой России" Алексея Репика, зонтичные поручительства Корпорации МСП "позволяют малому бизнесу не просто сохранить равновесие и выжить, но и перезагрузиться и снова найти себя в текущем сложном экономическом ландшафте". "Сейчас практически треть всех мер поддержки направлена на те компании, которые без помощи Корпорации МСП в принципе не смогли бы справиться. Мы хотим вдвое увеличить этот объем зонтичных поручительств", — подчеркнул он. Президент "Опоры России" Александр Калинин также отметил объем "зонтичных" поручительств в портфеле Корпорации МСП. "Без этих гарантий большинство МСП вообще не смогли бы получить кредит в банке из-за нехватки залоговой массы. На сегодняшний день этот механизм для многих компаний – это возможность сохранить предприятие, а также провести его технологическое обновление", – добавил Калинин.

https://ria.ru/20250514/forum-2016883648.html

https://ria.ru/20250513/isaevich-2016700551.html

https://ria.ru/20250429/msp-2013838795.html

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , максим решетников, александр исаевич, корпорация мсп