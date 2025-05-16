https://ria.ru/20250516/reestr-2017438667.html
Минюст внес видеоблогера Пуркина* в реестр иноагентов
Минюст внес видеоблогера Пуркина* в реестр иноагентов - РИА Новости, 16.05.2025
Минюст внес видеоблогера Пуркина* в реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов видеоблогера Дмитрия Пуркина*, журналистку Ксению Лученко*, правозащитницу Лутфие Зудиеву*,... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:06:00+03:00
2025-05-16T17:06:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов видеоблогера Дмитрия Пуркина*, журналистку Ксению Лученко*, правозащитницу Лутфие Зудиеву*, сообщается на сайте ведомства."Шестнадцатого мая в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Л.Р. Зудиева*, М.О. Комин*, К.В. Лученко*, Д.Н. Пуркин*", - говорится в сообщении.По информации министерства, они, в частности, распространяли фейки о решениях российских властей и армии РФ, выступали против специальной военной операции, распространяли материалы иностранных агентов.* внесены в реестр иноагентов
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Минюст внес видеоблогера Пуркина* в реестр иноагентов
Минюст внес Пуркина, Лученко и Зудиеву в реестр иностранных агентов