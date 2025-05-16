Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин рассказал о приоритетных направлениях работы американской разведки - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/razvedka-2017271351.html
Нарышкин рассказал о приоритетных направлениях работы американской разведки
Нарышкин рассказал о приоритетных направлениях работы американской разведки - РИА Новости, 16.05.2025
Нарышкин рассказал о приоритетных направлениях работы американской разведки
Разведывательные службы США на фоне требований администрации президента США Дональда Трампа к эффективности работы сосредоточатся на приоритетных для Вашингтона РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T09:33:00+03:00
2025-05-16T09:33:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
россия
сергей нарышкин
дональд трамп
снг
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860017137_0:249:3073:1978_1920x0_80_0_0_d3d3c22e01e7e1b65aa25c12e6e95d94.jpg
ДУШАНБЕ, 16 мая – РИА Новости. Разведывательные службы США на фоне требований администрации президента США Дональда Трампа к эффективности работы сосредоточатся на приоритетных для Вашингтона направлениях, в том числе СНГ и Азиатско-Тихоокеанским регионе, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "Они вынуждены искать способы подстроиться под требования новой администрации Соединённых Штатов по повышению эффективности и бюджетной дисциплины. В рамках этой линии принято решение сосредоточиться исключительно на приоритетных для Вашингтона направлениях, к которым наряду с Азиатско-Тихоокеанским регионом отнесено постсоветское пространство", - сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе.
https://ria.ru/20250516/ukraina-2017249260.html
сша
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860017137_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_2a67c0b5cf8c94eb04dc9eef274734cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, вашингтон (штат), россия, сергей нарышкин, дональд трамп, снг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность
США, Вашингтон (штат), Россия, Сергей Нарышкин, Дональд Трамп, СНГ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Безопасность
Нарышкин рассказал о приоритетных направлениях работы американской разведки

Нарышкин: американская разведка сосредоточится на СНГ и АТР

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 16 мая – РИА Новости. Разведывательные службы США на фоне требований администрации президента США Дональда Трампа к эффективности работы сосредоточатся на приоритетных для Вашингтона направлениях, в том числе СНГ и Азиатско-Тихоокеанским регионе, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"Они вынуждены искать способы подстроиться под требования новой администрации Соединённых Штатов по повышению эффективности и бюджетной дисциплины. В рамках этой линии принято решение сосредоточиться исключительно на приоритетных для Вашингтона направлениях, к которым наряду с Азиатско-Тихоокеанским регионом отнесено постсоветское пространство", - сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
"В корне глупо": в США остались в шоке от произошедшего в Стамбуле
16 мая, 03:40
 
СШАВашингтон (штат)РоссияСергей НарышкинДональд ТрампСНГСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала