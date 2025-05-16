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Нарышкин рассказал о приоритетных направлениях работы американской разведки
Нарышкин рассказал о приоритетных направлениях работы американской разведки - РИА Новости, 16.05.2025
Нарышкин рассказал о приоритетных направлениях работы американской разведки
Разведывательные службы США на фоне требований администрации президента США Дональда Трампа к эффективности работы сосредоточатся на приоритетных для Вашингтона РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T09:33:00+03:00
2025-05-16T09:33:00+03:00
2025-05-16T09:33:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
россия
сергей нарышкин
дональд трамп
снг
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
безопасность
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ДУШАНБЕ, 16 мая – РИА Новости. Разведывательные службы США на фоне требований администрации президента США Дональда Трампа к эффективности работы сосредоточатся на приоритетных для Вашингтона направлениях, в том числе СНГ и Азиатско-Тихоокеанским регионе, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "Они вынуждены искать способы подстроиться под требования новой администрации Соединённых Штатов по повышению эффективности и бюджетной дисциплины. В рамках этой линии принято решение сосредоточиться исключительно на приоритетных для Вашингтона направлениях, к которым наряду с Азиатско-Тихоокеанским регионом отнесено постсоветское пространство", - сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, вашингтон (штат), россия, сергей нарышкин, дональд трамп, снг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность
США, Вашингтон (штат), Россия, Сергей Нарышкин, Дональд Трамп, СНГ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Безопасность
Нарышкин рассказал о приоритетных направлениях работы американской разведки
Нарышкин: американская разведка сосредоточится на СНГ и АТР