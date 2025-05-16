https://ria.ru/20250516/razvedka-2017271351.html

Нарышкин рассказал о приоритетных направлениях работы американской разведки

Нарышкин рассказал о приоритетных направлениях работы американской разведки - РИА Новости, 16.05.2025

Нарышкин рассказал о приоритетных направлениях работы американской разведки

Разведывательные службы США на фоне требований администрации президента США Дональда Трампа к эффективности работы сосредоточатся на приоритетных для Вашингтона РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T09:33:00+03:00

2025-05-16T09:33:00+03:00

2025-05-16T09:33:00+03:00

сша

вашингтон (штат)

россия

сергей нарышкин

дональд трамп

снг

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

безопасность

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ДУШАНБЕ, 16 мая – РИА Новости. Разведывательные службы США на фоне требований администрации президента США Дональда Трампа к эффективности работы сосредоточатся на приоритетных для Вашингтона направлениях, в том числе СНГ и Азиатско-Тихоокеанским регионе, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "Они вынуждены искать способы подстроиться под требования новой администрации Соединённых Штатов по повышению эффективности и бюджетной дисциплины. В рамках этой линии принято решение сосредоточиться исключительно на приоритетных для Вашингтона направлениях, к которым наряду с Азиатско-Тихоокеанским регионом отнесено постсоветское пространство", - сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе.

https://ria.ru/20250516/ukraina-2017249260.html

сша

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Варвара Скокшина

сша, вашингтон (штат), россия, сергей нарышкин, дональд трамп, снг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность