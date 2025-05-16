https://ria.ru/20250516/rada-2017303966.html

Экс-депутат Рады: визит Зеленского в Турцию не имел никакого смысла

Экс-депутат Рады: визит Зеленского в Турцию не имел никакого смысла - РИА Новости, 16.05.2025

Экс-депутат Рады: визит Зеленского в Турцию не имел никакого смысла

Поездка украинской делегации в Турцию на переговоры неэффективна, в частности визит Владимира Зеленского не несет никакой смысловой нагрузки с точки зрения... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T11:29:00+03:00

2025-05-16T11:29:00+03:00

2025-05-16T11:29:00+03:00

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владимир мединский

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Поездка украинской делегации в Турцию на переговоры неэффективна, в частности визит Владимира Зеленского не несет никакой смысловой нагрузки с точки зрения урегулирования на Украине, считает бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков. "Зачем приехал туда (в Анкару – ред.) Зеленский не совсем понимаю, там еще не настолько тепло, чтобы отдыхать, а гонять борт туда ради того, чтобы выступить перед СМИ – не очень эффективно. Мы не до конца понимаем, будут ли вообще переговоры или украинская делегация вернется домой, от них отказавшись… С точки зрения завершения войны его поездка не несет никакой смысловой нагрузки", - сказал Разумков в эфире украинского YouTube-канала Politeka Online. В четверг Зеленский прибыл в Анкару, где встретился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Позже он заявил, что на переговоры с РФ в Стамбул направлена украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины. Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.

https://ria.ru/20250516/peregovory-2017285485.html

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