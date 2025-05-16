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Пума Геркулес успешно адаптировалась к жизни в Московском зоопарке

Пума Геркулес успешно адаптировалась к жизни в Московском зоопарке - РИА Новости, 16.05.2025

Пума Геркулес успешно адаптировалась к жизни в Московском зоопарке

Пума по кличке Геркулес, ранее конфискованная у москвича, успешно адаптировалась к жизни в Московском зоопарке и участвует в ветеринарных тренингах, сообщается... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T20:15:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пума по кличке Геркулес, ранее конфискованная у москвича, успешно адаптировалась к жизни в Московском зоопарке и участвует в ветеринарных тренингах, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "Пума Геркулес успешно адаптировался в Московском зоопарке и участвует в ветеринарных тренингах", - говорится в сообщении. Отмечается, что у Геркулеса за всё время пребывания в Московском зоопарке не фиксировалось ни одного приступа эпилепсии, от которой он ранее страдал. Все препараты, назначенные ветеринарными врачами, он употребляет с мясом. При оценке общего состояния животного специалисты наблюдают положительные изменения: Геркулес находится в хорошей физической форме для взрослой пумы. "На данный момент состояние пумы Геркулеса стабильное, у него отличный аппетит. В его рацион порционно входят перепелки, крысы, кролики, говядина (мякоть или на кости), говяжье сердце, перепелиные яйца, витамины и минеральные добавки. Раньше специалисты ощипывали перепелок, но на данный момент этого уже не делают. Для взрослой пумы полезно поедать тушки целиком. Кролики теперь тоже даются цельной тушкой. Геркулес с большим аппетитом их поедает, очень их любит. Для пумы предусмотрено три ежедневных приёма пищи, а также поощрение во время тренинга", - подчеркивается в сообщении. Уточняется, что свободное время он проводит отдыхая у себя в уголочке на соломе или взаимодействуя с киперами. Он активно идет на контакт со всеми специалистами. В рамках обогащения среды ему предлагают различные ветки, игрушки из безопасных материалов, мешки и коробочки с новыми запахами и мясом. "С Геркулесом ежедневно проводят тренинги, и он уже делает большие успехи. Специалисты приучили его подходить к обозначенному месту, ложиться, подавать хвост. Сначала к нему прикасались тупой иглой, имитируя укол. Когда он привык к этим ощущениям, осуществили фактический забор крови. По результатам анализа можно сказать, что все показатели находятся в пределах нормы. На данный момент специалисты ввели в практику новый тренинг с целью измерения давления, что осуществляют уже вполне успешно. Также начали практиковать имитацию укола в бедро", - отмечается в сообщении. Ранее мужчина в районе Кунцево несколько лет содержал хищное животное в тесной квартире. Местные жители неоднократно жаловались, что хозяин выгуливал пуму по району без намордника, создавая серьезную опасность для окружающих. В итоге суд Можайского района Москвы привлек мужчину к административной ответственности за содержание редкого и исчезающего животного без соответствующих документов и постановил конфисковать хищника, после чего самца пумы забрал Московский зоопарк, где Геркулес поселился 7 марта.

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