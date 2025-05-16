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Прокуратура обжаловала заочный приговор главреду "Новой газеты — Европа"* - РИА Новости, 16.05.2025
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13:20 16.05.2025 (обновлено: 23:15 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/prokuratura-2017510783.html
Прокуратура обжаловала заочный приговор главреду "Новой газеты — Европа"*
Прокуратура обжаловала заочный приговор главреду "Новой газеты — Европа"* - РИА Новости, 16.05.2025
Прокуратура обжаловала заочный приговор главреду "Новой газеты — Европа"*
В Басманный суд Москвы поступило апелляционное представление прокуратуры на заочный 6-летний приговор главреду издания "Новая газета. Европа"* Кириллу... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:20:00+03:00
2025-05-16T23:15:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило апелляционное представление прокуратуры на заочный 6-летний приговор главреду издания "Новая газета. Европа"* Кириллу Мартынову** за организацию деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило апелляционное представление", - рассказали в суде. При этом неясно, что именно оспаривают обвинители. Суд в конце апреля приговорил Мартынова** к 6 годам лишения свободы, журналист заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). О возбуждении дела в отношении Мартынова** в правоохранительных органах РИА Новости рассказали в середине сентября 2024 года. Там же отметили, что Мартынов** с июня по сентябрь, будучи за границей, занимался организацией работы онлайн-газеты "Новая газета. Европа"*, а также организации "Свободный университет"*. Обе компании признаны нежелательными в РФ.* Признаны нежелательными организациями в России** Признан иноагентом в России
https://ria.ru/20241010/pokhischenie-1977318758.html
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Прокуратура обжаловала заочный приговор главреду "Новой газеты — Европа"*

Прокуратура обжаловала приговор главреду "Новой газеты — Европа" Мартынову

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило апелляционное представление прокуратуры на заочный 6-летний приговор главреду издания "Новая газета. Европа"* Кириллу Мартынову** за организацию деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило апелляционное представление", - рассказали в суде.
Антонина Мартынова во время оглашения приговора в Новгородском областном суде - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Мартынова написала заявление на главреда "Новой газеты — Европа"*
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При этом неясно, что именно оспаривают обвинители.
Суд в конце апреля приговорил Мартынова** к 6 годам лишения свободы, журналист заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности).
О возбуждении дела в отношении Мартынова** в правоохранительных органах РИА Новости рассказали в середине сентября 2024 года. Там же отметили, что Мартынов** с июня по сентябрь, будучи за границей, занимался организацией работы онлайн-газеты "Новая газета. Европа"*, а также организации "Свободный университет"*. Обе компании признаны нежелательными в РФ.
* Признаны нежелательными организациями в России
** Признан иноагентом в России
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