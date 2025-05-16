https://ria.ru/20250516/prokuratura-2017510783.html

Прокуратура обжаловала заочный приговор главреду "Новой газеты — Европа"*

Прокуратура обжаловала заочный приговор главреду "Новой газеты — Европа"* - РИА Новости, 16.05.2025

Прокуратура обжаловала заочный приговор главреду "Новой газеты — Европа"*

В Басманный суд Москвы поступило апелляционное представление прокуратуры на заочный 6-летний приговор главреду издания "Новая газета. Европа"* Кириллу... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:20:00+03:00

2025-05-16T13:20:00+03:00

2025-05-16T23:15:00+03:00

происшествия

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило апелляционное представление прокуратуры на заочный 6-летний приговор главреду издания "Новая газета. Европа"* Кириллу Мартынову** за организацию деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило апелляционное представление", - рассказали в суде. При этом неясно, что именно оспаривают обвинители. Суд в конце апреля приговорил Мартынова** к 6 годам лишения свободы, журналист заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). О возбуждении дела в отношении Мартынова** в правоохранительных органах РИА Новости рассказали в середине сентября 2024 года. Там же отметили, что Мартынов** с июня по сентябрь, будучи за границей, занимался организацией работы онлайн-газеты "Новая газета. Европа"*, а также организации "Свободный университет"*. Обе компании признаны нежелательными в РФ.* Признаны нежелательными организациями в России** Признан иноагентом в России

https://ria.ru/20241010/pokhischenie-1977318758.html

https://ria.ru/20240502/martynova-1943472946.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва