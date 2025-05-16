https://ria.ru/20250516/priamurja-2017261005.html

В Приамурье мужчина попал под поезд

В Приамурье мужчина попал под поезд - РИА Новости, 16.05.2025

В Приамурье мужчина попал под поезд

Сковородинская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства смертельного травмирования мужчины поездом на перегоне Забайкальской железной дороги в Амурской... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T08:13:00+03:00

2025-05-16T08:13:00+03:00

2025-05-16T08:27:00+03:00

происшествия

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мая – РИА Новости. Сковородинская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства смертельного травмирования мужчины поездом на перегоне Забайкальской железной дороги в Амурской области, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 16 мая около 03:50 (20:50 мск), на 7393-м километре пикет 8 перегона Джиктанда –Талдан Забайкальской железной дороги железнодорожным подвижным составом смертельно травмирован мужчина", - говорится в сообщении. Сковородинская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

https://ria.ru/20250512/poezd-2016521042.html

амурская область

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2025

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происшествия, амурская область