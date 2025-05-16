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В Приамурье мужчина попал под поезд - РИА Новости, 16.05.2025
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08:13 16.05.2025 (обновлено: 08:27 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/priamurja-2017261005.html
В Приамурье мужчина попал под поезд
В Приамурье мужчина попал под поезд - РИА Новости, 16.05.2025
В Приамурье мужчина попал под поезд
Сковородинская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства смертельного травмирования мужчины поездом на перегоне Забайкальской железной дороги в Амурской... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T08:13:00+03:00
2025-05-16T08:27:00+03:00
происшествия
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мая – РИА Новости. Сковородинская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства смертельного травмирования мужчины поездом на перегоне Забайкальской железной дороги в Амурской области, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 16 мая около 03:50 (20:50 мск), на 7393-м километре пикет 8 перегона Джиктанда –Талдан Забайкальской железной дороги железнодорожным подвижным составом смертельно травмирован мужчина", - говорится в сообщении. Сковородинская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
https://ria.ru/20250512/poezd-2016521042.html
амурская область
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происшествия, амурская область
Происшествия, Амурская область
В Приамурье мужчина попал под поезд

В Амурской области на перегоне мужчина попал под поезд и скончался

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПриближающийся поезд
Приближающийся поезд - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Приближающийся поезд. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мая – РИА Новости. Сковородинская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства смертельного травмирования мужчины поездом на перегоне Забайкальской железной дороги в Амурской области, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 16 мая около 03:50 (20:50 мск), на 7393-м километре пикет 8 перегона Джиктанда –Талдан Забайкальской железной дороги железнодорожным подвижным составом смертельно травмирован мужчина", - говорится в сообщении.
Сковородинская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Локомотив грузового поезда сошел с рельсов при отправлении со станции Жигулевское море в Тольятти - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
В Самарской области с рельсов сошел локомотив грузового поезда
12 мая, 16:29
 
ПроисшествияАмурская область
 
 
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