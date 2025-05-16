https://ria.ru/20250516/priamurja-2017261005.html
В Приамурье мужчина попал под поезд
В Приамурье мужчина попал под поезд - РИА Новости, 16.05.2025
В Приамурье мужчина попал под поезд
Сковородинская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства смертельного травмирования мужчины поездом на перегоне Забайкальской железной дороги в Амурской... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T08:13:00+03:00
2025-05-16T08:13:00+03:00
2025-05-16T08:27:00+03:00
происшествия
амурская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745428379_106:456:2936:2048_1920x0_80_0_0_221c642b99dfda759d2de6194dece67f.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мая – РИА Новости. Сковородинская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства смертельного травмирования мужчины поездом на перегоне Забайкальской железной дороги в Амурской области, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 16 мая около 03:50 (20:50 мск), на 7393-м километре пикет 8 перегона Джиктанда –Талдан Забайкальской железной дороги железнодорожным подвижным составом смертельно травмирован мужчина", - говорится в сообщении. Сковородинская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
https://ria.ru/20250512/poezd-2016521042.html
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745428379_379:442:2521:2048_1920x0_80_0_0_790846a258f6b8a59cdd7f0567f9f21f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область
Происшествия, Амурская область
В Приамурье мужчина попал под поезд
В Амурской области на перегоне мужчина попал под поезд и скончался
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мая – РИА Новости. Сковородинская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства смертельного травмирования мужчины поездом на перегоне Забайкальской железной дороги в Амурской области, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 16 мая около 03:50 (20:50 мск), на 7393-м километре пикет 8 перегона Джиктанда –Талдан Забайкальской железной дороги железнодорожным подвижным составом смертельно травмирован мужчина", - говорится в сообщении.
Сковородинская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.