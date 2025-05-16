Рейтинг@Mail.ru
Российская делегация вышла к прессе по итогам переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 16.05.2025 (обновлено: 18:03 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/pressa-2017417811.html
Российская делегация вышла к прессе по итогам переговоров в Стамбуле
Российская делегация вышла к прессе по итогам переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Российская делегация вышла к прессе по итогам переговоров в Стамбуле
Российская делегация, в частности, возглавляющий делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский вышли к прессе по итогам состоявшихся в Стамбуле... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:35:00+03:00
2025-05-16T18:03:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
россия
владимир мединский
игорь костюков (генштаб)
михаил галузин
стамбул
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017451660_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_1bc05618257c05fe79d51bc27050bda2.jpg
СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Российская делегация, в частности, возглавляющий делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский вышли к прессе по итогам состоявшихся в Стамбуле переговоров с украинской делегацией, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск и продлились почти два часа.Ситуация с возможным их продолжением пока не ясна.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с 10 утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу первой прошла встреча США, Украины и Турции.
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017386996.html
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017218465.html
россия
стамбул
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017451660_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e31e6c0689e33cfe56da261f4c3c070e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, владимир мединский, игорь костюков (генштаб), михаил галузин, стамбул, украина, в мире
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия, Владимир Мединский, Игорь Костюков (Генштаб), Михаил Галузин, Стамбул, Украина, В мире
Российская делегация вышла к прессе по итогам переговоров в Стамбуле

Делегация РФ вышла к прессе по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Российская делегация, в частности, возглавляющий делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский вышли к прессе по итогам состоявшихся в Стамбуле переговоров с украинской делегацией, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск и продлились почти два часа.
Участники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Странная деталь на переговорах в Стамбуле вызвала недоумение на Украине
16 мая, 15:09
Ситуация с возможным их продолжением пока не ясна.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с 10 утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу первой прошла встреча США, Украины и Турции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Переговоры в Стамбуле сумели удивить
15 мая, 21:11
 
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025РоссияВладимир МединскийИгорь Костюков (Генштаб)Михаил ГалузинСтамбулУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала