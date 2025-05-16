Новые газовые сети построят в 50 населенных пунктах Подмосковья
Работники "Мособлгаза" построят газовые сети в 50 населенных пунктах Подмосковья
© Фото : Портал Правительства Московской областиНовые газовые сети построят в 50 населенных пунктах Подмосковья
Новые газовые сети построят в 50 населенных пунктах Подмосковья
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Специалисты "Мособлгаза" построят новые газовые сети в 50 населенных пунктах Московской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
Речь идет о пунктах, таких как Орехово-Зуево, Наро-Фоминск, Коломна, Волоколамск, Талдом, Серебряные Пруды и другие.
"В 2025 году по губернаторской программе "Развитие газификации в Московской области до 2035 года" мы построим около 300 километров новых газопроводов в 70 населенных пунктах, что сделает жизнь 9,3 тысячи подмосковных жителей комфортнее", — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, его слова приводит пресс-служба.
Во всех населенных пунктах, где в этом году будет построен источник газификации, проходят встречи сотрудников "Мособлгаза" с жителями. На них специалисты подробно рассказывают обо всех этапах и сроках работ, объясняют, как подать заявку на газификацию, какие необходимо подготовить документы и какие нюансы учесть при подготовке дома к пуску газа.
После завершения строительных работ по губернаторской программе газ будет подведен до границ участков жителей бесплатно по заявкам по социальной газификации.
Чтобы провести газ от границ участков до дома, необходимо подать заявку на комплексный договор. Нужно ввести адрес, корректно заполнить все поля и нажать "Подать заявку". Статус обращения можно отслеживать в личном кабинете в разделе "Услуги". В течение 10 дней с заявителем свяжется менеджер.