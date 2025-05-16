https://ria.ru/20250516/podmoskove-2017445747.html

Новые газовые сети построят в 50 населенных пунктах Подмосковья

Новые газовые сети построят в 50 населенных пунктах Подмосковья - РИА Новости, 17.05.2025

Новые газовые сети построят в 50 населенных пунктах Подмосковья

Специалисты "Мособлгаза" построят новые газовые сети в 50 населенных пунктах Московской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-16T17:34:00+03:00

2025-05-16T17:34:00+03:00

2025-05-17T15:39:00+03:00

новости подмосковья

наро-фоминск

сергей воропанов

мособлгаз

орехово-зуево

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Специалисты "Мособлгаза" построят новые газовые сети в 50 населенных пунктах Московской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона. Речь идет о пунктах, таких как Орехово-Зуево, Наро-Фоминск, Коломна, Волоколамск, Талдом, Серебряные Пруды и другие. "В 2025 году по губернаторской программе "Развитие газификации в Московской области до 2035 года" мы построим около 300 километров новых газопроводов в 70 населенных пунктах, что сделает жизнь 9,3 тысячи подмосковных жителей комфортнее", — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, его слова приводит пресс-служба. Во всех населенных пунктах, где в этом году будет построен источник газификации, проходят встречи сотрудников "Мособлгаза" с жителями. На них специалисты подробно рассказывают обо всех этапах и сроках работ, объясняют, как подать заявку на газификацию, какие необходимо подготовить документы и какие нюансы учесть при подготовке дома к пуску газа. После завершения строительных работ по губернаторской программе газ будет подведен до границ участков жителей бесплатно по заявкам по социальной газификации. Чтобы провести газ от границ участков до дома, необходимо подать заявку на комплексный договор. Нужно ввести адрес, корректно заполнить все поля и нажать "Подать заявку". Статус обращения можно отслеживать в личном кабинете в разделе "Услуги". В течение 10 дней с заявителем свяжется менеджер.

https://ria.ru/20250516/trotuary-2017439298.html

https://ria.ru/20250516/blagoustroystvo-2017415106.html

наро-фоминск

орехово-зуево

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

наро-фоминск, сергей воропанов, мособлгаз, орехово-зуево, московская область (подмосковье)