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Исторический фестиваль "Шкинь-Опера" пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 16.05.2025
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Новости Подмосковья
 
13:31 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/podmoskove-2017345543.html
Исторический фестиваль "Шкинь-Опера" пройдет в Подмосковье
Исторический фестиваль "Шкинь-Опера" пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 16.05.2025
Исторический фестиваль "Шкинь-Опера" пройдет в Подмосковье
IV Историко-культурный фестиваль "Шкинь-Опера" состоится в селе Шкинь городского округа Коломна Подмосковья 14 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:31:00+03:00
2025-05-16T13:31:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. IV Историко-культурный фестиваль "Шкинь-Опера" состоится в селе Шкинь городского округа Коломна Подмосковья 14 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. В 2025 году фестиваль будет посвящен 250-летию подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора, закрепившему выход России к Черному морю и ставшему символом триумфа русской армии, одержавшей победу над Османской империей. Фестивальной площадкой станет усадьба Шкинь, с которой связаны имена героев Русско-турецкой войны — генералов Александра Бибикова и его брата Гавриила Бибикова. Мероприятия пройдут на мемориальной площади с памятным обелиском генералам Бибиковым. Перед Свято-Духовским храмом будет организована главная сцена фестиваля "Мировая опера". В научно-дипломатическом павильоне "Кабинет" на берегу реки Северка пройдут тематические беседы и лекции. В VR-шатре гости смогут совершить виртуальное "Путешествие в 1774 год". Для маленьких посетителей будут работать детские площадки: клуб "Дипломат", "Штаб фельдмаршала Румянцева", "Суворовский редут". Также в рамках фестиваля будут работать книжная ярмарка и ресторан "Привал".
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московская область (подмосковье), коломна
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Коломна
Исторический фестиваль "Шкинь-Опера" пройдет в Подмосковье

Фестиваль "Шкинь-Опера" пройдет 14 июня в Московской области

© Министерство культуры и туризма Московской областиИсторический фестиваль "Шкинь-Опера" пройдет в Подмосковье
Исторический фестиваль Шкинь-Опера пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Министерство культуры и туризма Московской области
Исторический фестиваль "Шкинь-Опера" пройдет в Подмосковье
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. IV Историко-культурный фестиваль "Шкинь-Опера" состоится в селе Шкинь городского округа Коломна Подмосковья 14 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В 2025 году фестиваль будет посвящен 250-летию подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора, закрепившему выход России к Черному морю и ставшему символом триумфа русской армии, одержавшей победу над Османской империей.
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Фестивальной площадкой станет усадьба Шкинь, с которой связаны имена героев Русско-турецкой войны — генералов Александра Бибикова и его брата Гавриила Бибикова.
Мероприятия пройдут на мемориальной площади с памятным обелиском генералам Бибиковым. Перед Свято-Духовским храмом будет организована главная сцена фестиваля "Мировая опера". В научно-дипломатическом павильоне "Кабинет" на берегу реки Северка пройдут тематические беседы и лекции. В VR-шатре гости смогут совершить виртуальное "Путешествие в 1774 год". Для маленьких посетителей будут работать детские площадки: клуб "Дипломат", "Штаб фельдмаршала Румянцева", "Суворовский редут". Также в рамках фестиваля будут работать книжная ярмарка и ресторан "Привал".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Коломна
 
 
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