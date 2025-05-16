https://ria.ru/20250516/podmoskove-2017345543.html

Исторический фестиваль "Шкинь-Опера" пройдет в Подмосковье

Исторический фестиваль "Шкинь-Опера" пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 16.05.2025

Исторический фестиваль "Шкинь-Опера" пройдет в Подмосковье

IV Историко-культурный фестиваль "Шкинь-Опера" состоится в селе Шкинь городского округа Коломна Подмосковья 14 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:31:00+03:00

2025-05-16T13:31:00+03:00

2025-05-16T13:31:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. IV Историко-культурный фестиваль "Шкинь-Опера" состоится в селе Шкинь городского округа Коломна Подмосковья 14 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. В 2025 году фестиваль будет посвящен 250-летию подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора, закрепившему выход России к Черному морю и ставшему символом триумфа русской армии, одержавшей победу над Османской империей. Фестивальной площадкой станет усадьба Шкинь, с которой связаны имена героев Русско-турецкой войны — генералов Александра Бибикова и его брата Гавриила Бибикова. Мероприятия пройдут на мемориальной площади с памятным обелиском генералам Бибиковым. Перед Свято-Духовским храмом будет организована главная сцена фестиваля "Мировая опера". В научно-дипломатическом павильоне "Кабинет" на берегу реки Северка пройдут тематические беседы и лекции. В VR-шатре гости смогут совершить виртуальное "Путешествие в 1774 год". Для маленьких посетителей будут работать детские площадки: клуб "Дипломат", "Штаб фельдмаршала Румянцева", "Суворовский редут". Также в рамках фестиваля будут работать книжная ярмарка и ресторан "Привал".

https://ria.ru/20250515/nagrady-2017197955.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), коломна