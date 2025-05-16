Рейтинг@Mail.ru
Свыше 22 тысяч звонков поступило на телефон доверия для детей в Подмосковье - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:07 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/podmoskove-2017340641.html
Свыше 22 тысяч звонков поступило на телефон доверия для детей в Подмосковье
Свыше 22 тысяч звонков поступило на телефон доверия для детей в Подмосковье - РИА Новости, 16.05.2025
Свыше 22 тысяч звонков поступило на телефон доверия для детей в Подмосковье
Более 22 тысяч звонков поступило на детский телефон доверия в Московской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:07:00+03:00
2025-05-16T13:07:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
психолог
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49768/60/497686005_0:86:720:491_1920x0_80_0_0_4903c1976b13379c9faef574c1283f96.jpg
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Более 22 тысяч звонков поступило на детский телефон доверия в Московской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. В Минсоцразвития региона отметили, что телефон доверия создан для помощи детям в трудных жизненных ситуациях. "С начала 2025 года специалисты детского телефона доверия в нашем регионе приняли более 22 тысяч обращений от детей, подростков и их родителей. Психологи работают круглосуточно, без выходных и праздников. На линии дежурят 14 консультантов, готовых поддержать в сложной ситуации", – приводит пресс-служба слова министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина. Воспользоваться услугами детского телефона доверия могут не только дети, но и родители. Специалисты помогают справиться с семейными конфликтами, возрастными кризисами у детей, трудностями социальной адаптации и другими проблемами. Профессиональные психологи предоставляют консультации на условиях анонимности и полной конфиденциальности, что позволяет создать безопасное пространство для общения, подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20250515/podmoskove-2017137371.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49768/60/497686005_0:18:720:558_1920x0_80_0_0_e9173f5be8cabb9ccbd5161c15816f51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), психолог
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), психолог
Свыше 22 тысяч звонков поступило на телефон доверия для детей в Подмосковье

Телефон доверия для детей принял более 22 тысяч звонков в Подмосковье

© РИА НовостиТелефон доверия
Телефон доверия - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости
Телефон доверия
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Более 22 тысяч звонков поступило на детский телефон доверия в Московской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
В Минсоцразвития региона отметили, что телефон доверия создан для помощи детям в трудных жизненных ситуациях.
Центр математического образования в Московской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Центр математического образования открылся в Подмосковье
15 мая, 15:50
"С начала 2025 года специалисты детского телефона доверия в нашем регионе приняли более 22 тысяч обращений от детей, подростков и их родителей. Психологи работают круглосуточно, без выходных и праздников. На линии дежурят 14 консультантов, готовых поддержать в сложной ситуации", – приводит пресс-служба слова министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина.
Воспользоваться услугами детского телефона доверия могут не только дети, но и родители. Специалисты помогают справиться с семейными конфликтами, возрастными кризисами у детей, трудностями социальной адаптации и другими проблемами. Профессиональные психологи предоставляют консультации на условиях анонимности и полной конфиденциальности, что позволяет создать безопасное пространство для общения, подчеркнули в министерстве.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)психолог
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала