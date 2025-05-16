https://ria.ru/20250516/podmoskove-2017340641.html
Свыше 22 тысяч звонков поступило на телефон доверия для детей в Подмосковье
Свыше 22 тысяч звонков поступило на телефон доверия для детей в Подмосковье - РИА Новости, 16.05.2025
Свыше 22 тысяч звонков поступило на телефон доверия для детей в Подмосковье
Более 22 тысяч звонков поступило на детский телефон доверия в Московской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:07:00+03:00
2025-05-16T13:07:00+03:00
2025-05-16T13:07:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Более 22 тысяч звонков поступило на детский телефон доверия в Московской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. В Минсоцразвития региона отметили, что телефон доверия создан для помощи детям в трудных жизненных ситуациях. "С начала 2025 года специалисты детского телефона доверия в нашем регионе приняли более 22 тысяч обращений от детей, подростков и их родителей. Психологи работают круглосуточно, без выходных и праздников. На линии дежурят 14 консультантов, готовых поддержать в сложной ситуации", – приводит пресс-служба слова министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина. Воспользоваться услугами детского телефона доверия могут не только дети, но и родители. Специалисты помогают справиться с семейными конфликтами, возрастными кризисами у детей, трудностями социальной адаптации и другими проблемами. Профессиональные психологи предоставляют консультации на условиях анонимности и полной конфиденциальности, что позволяет создать безопасное пространство для общения, подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20250515/podmoskove-2017137371.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), психолог
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), психолог
Свыше 22 тысяч звонков поступило на телефон доверия для детей в Подмосковье
Телефон доверия для детей принял более 22 тысяч звонков в Подмосковье
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Более 22 тысяч звонков поступило на детский телефон доверия в Московской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
В Минсоцразвития региона отметили, что телефон доверия создан для помощи детям в трудных жизненных ситуациях.
"С начала 2025 года специалисты детского телефона доверия в нашем регионе приняли более 22 тысяч обращений от детей, подростков и их родителей. Психологи работают круглосуточно, без выходных и праздников. На линии дежурят 14 консультантов, готовых поддержать в сложной ситуации", – приводит пресс-служба слова министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина.
Воспользоваться услугами детского телефона доверия могут не только дети, но и родители. Специалисты помогают справиться с семейными конфликтами, возрастными кризисами у детей, трудностями социальной адаптации и другими проблемами. Профессиональные психологи предоставляют консультации на условиях анонимности и полной конфиденциальности, что позволяет создать безопасное пространство для общения, подчеркнули в министерстве.