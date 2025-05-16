https://ria.ru/20250516/podmoskove-2017340641.html

Свыше 22 тысяч звонков поступило на телефон доверия для детей в Подмосковье

Свыше 22 тысяч звонков поступило на телефон доверия для детей в Подмосковье - РИА Новости, 16.05.2025

Свыше 22 тысяч звонков поступило на телефон доверия для детей в Подмосковье

Более 22 тысяч звонков поступило на детский телефон доверия в Московской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:07:00+03:00

2025-05-16T13:07:00+03:00

2025-05-16T13:07:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

психолог

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49768/60/497686005_0:86:720:491_1920x0_80_0_0_4903c1976b13379c9faef574c1283f96.jpg

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Более 22 тысяч звонков поступило на детский телефон доверия в Московской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. В Минсоцразвития региона отметили, что телефон доверия создан для помощи детям в трудных жизненных ситуациях. "С начала 2025 года специалисты детского телефона доверия в нашем регионе приняли более 22 тысяч обращений от детей, подростков и их родителей. Психологи работают круглосуточно, без выходных и праздников. На линии дежурят 14 консультантов, готовых поддержать в сложной ситуации", – приводит пресс-служба слова министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина. Воспользоваться услугами детского телефона доверия могут не только дети, но и родители. Специалисты помогают справиться с семейными конфликтами, возрастными кризисами у детей, трудностями социальной адаптации и другими проблемами. Профессиональные психологи предоставляют консультации на условиях анонимности и полной конфиденциальности, что позволяет создать безопасное пространство для общения, подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20250515/podmoskove-2017137371.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), психолог