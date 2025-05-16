https://ria.ru/20250516/perevodchik-2017390561.html

Украинская делегация общается с российской через переводчика

Украинская делегация общается с российской через переводчика - РИА Новости, 16.05.2025

Украинская делегация общается с российской через переводчика

Представители украинской делегации на переговорах в Стамбуле общаются с российской делегацией через переводчика, сообщает телеканал "Мы - Украина". РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T15:20:00+03:00

2025-05-16T15:20:00+03:00

2025-05-16T15:20:00+03:00

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россия

украина

стамбул

владимир мединский

михаил галузин

игорь костюков (генштаб)

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Представители украинской делегации на переговорах в Стамбуле общаются с российской делегацией через переводчика, сообщает телеканал "Мы - Украина". "На переговорах в Турции украинская сторона говорит с россиянами через переводчика", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале названного СМИ. Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в пятницу. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мск.

https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html

https://ria.ru/20250516/peregovory-2017257417.html

https://ria.ru/20250516/stambul-2017384474.html

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