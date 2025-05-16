Умеров назвал вопросы, которые стороны обсудили на переговорах в Стамбуле
Умеров: на переговорах в Стамбуле обсудили прекращение огня и обмен пленными
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Рустем Умеров отвечает на вопросы журналистов после переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
Министр обороны Украины Рустем Умеров отвечает на вопросы журналистов после переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что стороны обсуждали вопросы прекращения огня и обмена пленными.
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"Вопросы обмена (военнопленных -ред.), вопросы прекращения огня, вот эти два вопроса обсуждались", - заявил Умеров в ходе общения с прессой по итогам переговоров.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
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