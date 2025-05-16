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Умеров назвал вопросы, которые стороны обсудили на переговорах в Стамбуле

Умеров назвал вопросы, которые стороны обсудили на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025

Умеров назвал вопросы, которые стороны обсудили на переговорах в Стамбуле

Глава украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что стороны обсуждали вопросы прекращения огня и... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:30:00+03:00

2025-05-16T16:30:00+03:00

2025-05-16T18:13:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что стороны обсуждали вопросы прекращения огня и обмена пленными."Вопросы обмена (военнопленных -ред.), вопросы прекращения огня, вот эти два вопроса обсуждались", - заявил Умеров в ходе общения с прессой по итогам переговоров.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мск.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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