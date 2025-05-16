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Умеров назвал вопросы, которые стороны обсудили на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
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16:30 16.05.2025 (обновлено: 18:13 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017413658.html
Умеров назвал вопросы, которые стороны обсудили на переговорах в Стамбуле
Умеров назвал вопросы, которые стороны обсудили на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Умеров назвал вопросы, которые стороны обсудили на переговорах в Стамбуле
Глава украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что стороны обсуждали вопросы прекращения огня и... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:30:00+03:00
2025-05-16T18:13:00+03:00
стамбул
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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украина
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рустем умеров
владимир путин
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что стороны обсуждали вопросы прекращения огня и обмена пленными."Вопросы обмена (военнопленных -ред.), вопросы прекращения огня, вот эти два вопроса обсуждались", - заявил Умеров в ходе общения с прессой по итогам переговоров.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мск.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, турция, украина, россия, в мире, рустем умеров, владимир путин, дмитрий песков
Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Турция, Украина, Россия, В мире, Рустем Умеров, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Умеров назвал вопросы, которые стороны обсудили на переговорах в Стамбуле

Умеров: на переговорах в Стамбуле обсудили прекращение огня и обмен пленными

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Рустем Умеров отвечает на вопросы журналистов после переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
Министр обороны Украины Рустем Умеров отвечает на вопросы журналистов после переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр обороны Украины Рустем Умеров отвечает на вопросы журналистов после переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что стороны обсуждали вопросы прекращения огня и обмена пленными.
«
"Вопросы обмена (военнопленных -ред.), вопросы прекращения огня, вот эти два вопроса обсуждались", - заявил Умеров в ходе общения с прессой по итогам переговоров.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мск.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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СтамбулПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025ТурцияУкраинаРоссияВ миреРустем УмеровВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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