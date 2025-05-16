В Крыму призвали вынести Зеленского за скобки переговорного процесса
Константинов призвал вынести Зеленского за скобки переговорного процесса
Владимир Константинов. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости заявил, что для начала конструктивного диалога по урегулированию украинского конфликта Владимира Зеленского нужно вынести "за скобки" переговорного процесса.
"События в Стамбуле наглядно показывают, что с Зеленским ни о чем нельзя договориться. Цена его слову – ломаный грош. Единственный способ начать конструктивный диалог по урегулированию конфликта на Украине - это вынести Зеленского за скобки переговорного процесса", - сказал Константинов.
"И Зеленскому там делать нечего", - подчеркнул глава парламента.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу первой началась встреча США, Украины и Турции. В районе 12.30 мск ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>