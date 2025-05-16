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В Крыму призвали вынести Зеленского за скобки переговорного процесса

В Крыму призвали вынести Зеленского за скобки переговорного процесса - РИА Новости, 16.05.2025

В Крыму призвали вынести Зеленского за скобки переговорного процесса

Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости заявил, что для начала конструктивного диалога по урегулированию украинского... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:02:00+03:00

2025-05-16T16:02:00+03:00

2025-05-16T16:02:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости заявил, что для начала конструктивного диалога по урегулированию украинского конфликта Владимира Зеленского нужно вынести "за скобки" переговорного процесса. "События в Стамбуле наглядно показывают, что с Зеленским ни о чем нельзя договориться. Цена его слову – ломаный грош. Единственный способ начать конструктивный диалог по урегулированию конфликта на Украине - это вынести Зеленского за скобки переговорного процесса", - сказал Константинов. По его мнению, реального шанса условиться о мире и системе безопасности можно достичь только путем прямых контактов президентов России и США. "И Зеленскому там делать нечего", - подчеркнул глава парламента. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу первой началась встреча США, Украины и Турции. В районе 12.30 мск ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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в мире, россия, украина, стамбул, владимир зеленский, владимир константинов, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025