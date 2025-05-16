https://ria.ru/20250516/peregovory-2017399921.html

Российская делегация взяла паузу во время переговоров с Украиной в Стамбуле

Российская делегация взяла паузу во время переговоров с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025

Российская делегация взяла паузу во время переговоров с Украиной в Стамбуле

Российская делегация взяла паузу во время переговоров с Украиной в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T15:46:00+03:00

2025-05-16T15:46:00+03:00

2025-05-16T15:51:00+03:00

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ибрагим калын

владимир зеленский

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

михаил галузин

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российская делегация взяла паузу во время переговоров с Украиной в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Переговоры начались в 13:30 мск. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Ранее в пятницу состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции.Накануне в Стамбуле должны были состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Их предложил провести президент Владимир Путин.Тем не менее встреча так и не началась — хотя российские представители с самого утра находились в Стамбуле, Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером. Переговоры перенесли на пятницу.Как подчеркивал Мединский, представители Москвы настроены на конструктивный лад и поиск путей решения конфликта и обладают всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.

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Кадры с переговоров России и Украины в Стамбуле Кадры с переговоров России и Украины 2025-05-16T15:46 true PT0M09S

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