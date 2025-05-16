https://ria.ru/20250516/peregovory-2017382698.html

Переговоры России и Украины продолжаются, подтвердил источник

Переговоры России и Украины продолжаются, подтвердил источник - РИА Новости, 16.05.2025

Переговоры России и Украины продолжаются, подтвердил источник

Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле продолжаются, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T14:54:00+03:00

2025-05-16T14:54:00+03:00

2025-05-16T14:58:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

в мире

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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле продолжаются, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.Трехсторонняя встреча РФ-Украина-Турция стартовала в пятницу в 13.37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын.Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. По данным источника РИА Новости, Фидан не покинул зал с делегациями."Переговоры делегаций РФ, Украины и Турции под председательством Фидана продолжаются", - сообщил источник.Фидан в своей речи ранее отметил, что Анкара искренне верит: переговоры России и Украины в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон.Ранее в пятницу в Стамбуле состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции. О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250516/umerov-2017331725.html

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Варвара Скокшина

россия, украина, турция, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире