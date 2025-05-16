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Переговоры России и Украины продолжаются, подтвердил источник - РИА Новости, 16.05.2025
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14:54 16.05.2025 (обновлено: 14:58 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017382698.html
Переговоры России и Украины продолжаются, подтвердил источник
Переговоры России и Украины продолжаются, подтвердил источник - РИА Новости, 16.05.2025
Переговоры России и Украины продолжаются, подтвердил источник
Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле продолжаются, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:54:00+03:00
2025-05-16T14:58:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле продолжаются, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.Трехсторонняя встреча РФ-Украина-Турция стартовала в пятницу в 13.37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын.Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. По данным источника РИА Новости, Фидан не покинул зал с делегациями."Переговоры делегаций РФ, Украины и Турции под председательством Фидана продолжаются", - сообщил источник.Фидан в своей речи ранее отметил, что Анкара искренне верит: переговоры России и Украины в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон.Ранее в пятницу в Стамбуле состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции. О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250516/umerov-2017331725.html
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россия, украина, турция, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Россия, Украина, Турция, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Переговоры России и Украины продолжаются, подтвердил источник

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле продолжаются

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники делегации России во время переговоров с делегацией Украины в Стамбуле
Участники делегации России во время переговоров с делегацией Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники делегации России во время переговоров с делегацией Украины в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле продолжаются, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
Трехсторонняя встреча РФ-Украина-Турция стартовала в пятницу в 13.37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын.
Глава МИД Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров перед началом трехсторонних переговоров делегаций Турции, США и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Умеров перед началом переговоров выдвинул старое условие о перемирии
16 мая, 12:56
Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. По данным источника РИА Новости, Фидан не покинул зал с делегациями.
"Переговоры делегаций РФ, Украины и Турции под председательством Фидана продолжаются", - сообщил источник.
Фидан в своей речи ранее отметил, что Анкара искренне верит: переговоры России и Украины в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон.
Ранее в пятницу в Стамбуле состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Вот вам фон переговоров: Путин одной подписью унизил одних и испугал других
16 мая, 08:00
 
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