https://ria.ru/20250516/peregovory-2017382698.html
Переговоры России и Украины продолжаются, подтвердил источник
Переговоры России и Украины продолжаются, подтвердил источник - РИА Новости, 16.05.2025
Переговоры России и Украины продолжаются, подтвердил источник
Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле продолжаются, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:54:00+03:00
2025-05-16T14:54:00+03:00
2025-05-16T14:58:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле продолжаются, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.Трехсторонняя встреча РФ-Украина-Турция стартовала в пятницу в 13.37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын.Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. По данным источника РИА Новости, Фидан не покинул зал с делегациями."Переговоры делегаций РФ, Украины и Турции под председательством Фидана продолжаются", - сообщил источник.Фидан в своей речи ранее отметил, что Анкара искренне верит: переговоры России и Украины в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон.Ранее в пятницу в Стамбуле состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции. О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250516/umerov-2017331725.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, турция, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Россия, Украина, Турция, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Переговоры России и Украины продолжаются, подтвердил источник
Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле продолжаются