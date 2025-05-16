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Делегации России и Украины не общались до официального начала переговоров

Делегации России и Украины не общались до официального начала переговоров - РИА Новости, 16.05.2025

Делегации России и Украины не общались до официального начала переговоров

Делегации России и Украины не общались с друг с другом в зале для переговоров в Стамбуле до их официального начала, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T15:15:00+03:00

2025-05-16T15:15:00+03:00

2025-05-16T15:15:00+03:00

россия

украина

стамбул

владимир мединский

михаил галузин

игорь костюков (генштаб)

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Делегации России и Украины не общались с друг с другом в зале для переговоров в Стамбуле до их официального начала, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи. Переговоры РФ и Украины проходят в Стамбуле в пятницу. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. В пятницу первой прошла встреча США, Украины и Турции. О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html

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украина

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, стамбул, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), переговоры россии и украины в стамбуле — 2025