Рейтинг@Mail.ru
Делегации России и Украины не общались до официального начала переговоров - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/peegovory-2017389563.html
Делегации России и Украины не общались до официального начала переговоров
Делегации России и Украины не общались до официального начала переговоров - РИА Новости, 16.05.2025
Делегации России и Украины не общались до официального начала переговоров
Делегации России и Украины не общались с друг с другом в зале для переговоров в Стамбуле до их официального начала, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:15:00+03:00
2025-05-16T15:15:00+03:00
россия
украина
стамбул
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017380676_0:90:3322:1959_1920x0_80_0_0_79141547c80918595d6e774769a18e81.jpg
СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Делегации России и Украины не общались с друг с другом в зале для переговоров в Стамбуле до их официального начала, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи. Переговоры РФ и Украины проходят в Стамбуле в пятницу. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. В пятницу первой прошла встреча США, Украины и Турции. О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017380676_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_6cad2cde0b3678d016fd72a2ba82d355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, стамбул, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Делегации России и Украины не общались до официального начала переговоров

Делегации РФ и Украины не общались в зале переговоров до их официального начала

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники делегации России во время переговоров с делегацией Украины в Стамбуле
Участники делегации России во время переговоров с делегацией Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Участники делегации России во время переговоров с делегацией Украины в Стамбуле
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Делегации России и Украины не общались с друг с другом в зале для переговоров в Стамбуле до их официального начала, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи.
Переговоры РФ и Украины проходят в Стамбуле в пятницу. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
В пятницу первой прошла встреча США, Украины и Турции.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Стамбул-2: место встречи изменить нельзя
16 мая, 13:14
 
РоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийМихаил ГалузинИгорь Костюков (Генштаб)Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала