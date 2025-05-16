В Запорожской области представили кадры о подвиге тыла
© Фото : Заместитель директора МКУ БМК по научной работе Илона ГрищенкоФотовыставка "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Бердянске
© Фото : Заместитель директора МКУ БМК по научной работе Илона Грищенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Фотовыставка "Освобождение. Путь к победы. Тыл" открылась на площадке музея "Подвиг" в Бердянске Запорожской области.
В основе выставки — фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". События 1944–1945 годов отражены через образы простых людей. Особое внимание уделено подвигу советской молодежи в тылу.
Важную роль работников тыла в Великой Отечественной войне отметил директор Бердянского музейного комплекса Павел Мусенко. "Наши отцы, деды и прадеды порой под открытым небом, в тридцатиградусные морозы ковали Победу", — подчеркнул он.
© Фото : Заместитель директора МКУ БМК по научной работе Илона ГрищенкоФотовыставка "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Бердянске
© Фото : Заместитель директора МКУ БМК по научной работе Илона Грищенко
Фотовыставка "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Бердянске
Мусенко добавил, что Великая Отечественная война вошла в жизнь каждого гражданина всего постсоветского пространства, и призвал молодое поколение пронести эстафету памяти о подвиге предков в будущее.
"Эта выставка — о силе, которая делает наш народ непобедимым. О том, как в годы Великой Отечественной войны весь Советский Союз стоял за Победу, и о том, как сегодня вся Россия стоит за правду. Сегодня, спустя 80 лет, история делает новый виток, а события прошлого перекликаются с тем, что переживают сегодня студенты и школьники исторических территорий нашей страны. Поэтому так важно, что выставка фотодокументов Совинформбюро открывается именно здесь, в Запорожской области", — отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель спецпроекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.
© Фото : Заместитель директора МКУ БМК по научной работе Илона ГрищенкоФотовыставка "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Бердянске
Фотовыставка "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Бердянске
© Фото : Заместитель директора МКУ БМК по научной работе Илона Грищенко
1 из 2
© Фото : Заместитель директора МКУ БМК по научной работе Илона ГрищенкоФотовыставка "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Бердянске
Фотовыставка "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Бердянске
© Фото : Заместитель директора МКУ БМК по научной работе Илона Грищенко
2 из 2
Фотовыставка "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Бердянске
© Фото : Заместитель директора МКУ БМК по научной работе Илона Грищенко
1 из 2
Фотовыставка "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Бердянске
© Фото : Заместитель директора МКУ БМК по научной работе Илона Грищенко
2 из 2
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии.
"Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, который стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке", "Лучший корпоративный музей страны".