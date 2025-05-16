Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области представили кадры о подвиге тыла - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 16.05.2025 (обновлено: 14:33 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/osvobozhdenie-2017364629.html
В Запорожской области представили кадры о подвиге тыла
В Запорожской области представили кадры о подвиге тыла - РИА Новости, 16.05.2025
В Запорожской области представили кадры о подвиге тыла
Фотовыставка "Освобождение. Путь к победы. Тыл" открылась на площадке музея "Подвиг" в Бердянске Запорожской области. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:32:00+03:00
2025-05-16T14:33:00+03:00
общество
запорожская область
бердянск
россия
наталья тюрина
совинформбюро
президентский фонд культурных инициатив
освобождение. путь к победе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017352882_0:478:1280:1198_1920x0_80_0_0_bbb039805d1daae87977eb5e2831e7d7.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Фотовыставка "Освобождение. Путь к победы. Тыл" открылась на площадке музея "Подвиг" в Бердянске Запорожской области.В основе выставки — фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". События 1944–1945 годов отражены через образы простых людей. Особое внимание уделено подвигу советской молодежи в тылу.Важную роль работников тыла в Великой Отечественной войне отметил директор Бердянского музейного комплекса Павел Мусенко. "Наши отцы, деды и прадеды порой под открытым небом, в тридцатиградусные морозы ковали Победу", — подчеркнул он.Мусенко добавил, что Великая Отечественная война вошла в жизнь каждого гражданина всего постсоветского пространства, и призвал молодое поколение пронести эстафету памяти о подвиге предков в будущее."Эта выставка — о силе, которая делает наш народ непобедимым. О том, как в годы Великой Отечественной войны весь Советский Союз стоял за Победу, и о том, как сегодня вся Россия стоит за правду. Сегодня, спустя 80 лет, история делает новый виток, а события прошлого перекликаются с тем, что переживают сегодня студенты и школьники исторических территорий нашей страны. Поэтому так важно, что выставка фотодокументов Совинформбюро открывается именно здесь, в Запорожской области", — отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель спецпроекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии."Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, который стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке", "Лучший корпоративный музей страны".
запорожская область
бердянск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017352882_0:280:1280:1240_1920x0_80_0_0_79aee930386b3b8eda69d591be135cab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, запорожская область, бердянск, россия, наталья тюрина, совинформбюро, президентский фонд культурных инициатив, освобождение. путь к победе, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), социальный навигатор
Общество, Запорожская область, Бердянск, Россия, Наталья Тюрина, Совинформбюро, Президентский фонд культурных инициатив, Освобождение. Путь к Победе, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945), Социальный навигатор

В Запорожской области представили кадры о подвиге тыла

© Фото : Заместитель директора МКУ БМК по научной работе Илона ГрищенкоФотовыставка "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Бердянске
Фотовыставка Освобождение. Путь к победе. Тыл открылась в Бердянске - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Заместитель директора МКУ БМК по научной работе Илона Грищенко
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Фотовыставка "Освобождение. Путь к победы. Тыл" открылась на площадке музея "Подвиг" в Бердянске Запорожской области.
В основе выставки — фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". События 1944–1945 годов отражены через образы простых людей. Особое внимание уделено подвигу советской молодежи в тылу.
Важную роль работников тыла в Великой Отечественной войне отметил директор Бердянского музейного комплекса Павел Мусенко. "Наши отцы, деды и прадеды порой под открытым небом, в тридцатиградусные морозы ковали Победу", — подчеркнул он.
© Фото : Заместитель директора МКУ БМК по научной работе Илона ГрищенкоФотовыставка "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Бердянске
Фотовыставка Освобождение. Путь к победе. Тыл открылась в Бердянске - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Заместитель директора МКУ БМК по научной работе Илона Грищенко
Фотовыставка "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Бердянске
Мусенко добавил, что Великая Отечественная война вошла в жизнь каждого гражданина всего постсоветского пространства, и призвал молодое поколение пронести эстафету памяти о подвиге предков в будущее.
"Эта выставка — о силе, которая делает наш народ непобедимым. О том, как в годы Великой Отечественной войны весь Советский Союз стоял за Победу, и о том, как сегодня вся Россия стоит за правду. Сегодня, спустя 80 лет, история делает новый виток, а события прошлого перекликаются с тем, что переживают сегодня студенты и школьники исторических территорий нашей страны. Поэтому так важно, что выставка фотодокументов Совинформбюро открывается именно здесь, в Запорожской области", — отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель спецпроекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.
© Фото : Заместитель директора МКУ БМК по научной работе Илона ГрищенкоФотовыставка "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Бердянске
Фотовыставка Освобождение. Путь к победе. Тыл открылась в Бердянске
Фотовыставка "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Бердянске
© Фото : Заместитель директора МКУ БМК по научной работе Илона Грищенко
1 из 2
© Фото : Заместитель директора МКУ БМК по научной работе Илона ГрищенкоФотовыставка "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Бердянске
Фотовыставка Освобождение. Путь к победе. Тыл открылась в Бердянске
Фотовыставка "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Бердянске
© Фото : Заместитель директора МКУ БМК по научной работе Илона Грищенко
2 из 2
Фотовыставка "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Бердянске
© Фото : Заместитель директора МКУ БМК по научной работе Илона Грищенко
1 из 2
Фотовыставка "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Бердянске
© Фото : Заместитель директора МКУ БМК по научной работе Илона Грищенко
2 из 2
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии.
"Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, который стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке", "Лучший корпоративный музей страны".
 
ОбществоЗапорожская областьБердянскРоссияНаталья ТюринаСовинформбюроПрезидентский фонд культурных инициативОсвобождение. Путь к Победе80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная война (1941-1945)Социальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала