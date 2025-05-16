https://ria.ru/20250516/osvobozhdenie-2017364629.html

В Запорожской области представили кадры о подвиге тыла

В Запорожской области представили кадры о подвиге тыла - РИА Новости, 16.05.2025

В Запорожской области представили кадры о подвиге тыла

Фотовыставка "Освобождение. Путь к победы. Тыл" открылась на площадке музея "Подвиг" в Бердянске Запорожской области. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T14:32:00+03:00

2025-05-16T14:32:00+03:00

2025-05-16T14:33:00+03:00

общество

запорожская область

бердянск

россия

наталья тюрина

совинформбюро

президентский фонд культурных инициатив

освобождение. путь к победе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017352882_0:478:1280:1198_1920x0_80_0_0_bbb039805d1daae87977eb5e2831e7d7.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Фотовыставка "Освобождение. Путь к победы. Тыл" открылась на площадке музея "Подвиг" в Бердянске Запорожской области.В основе выставки — фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". События 1944–1945 годов отражены через образы простых людей. Особое внимание уделено подвигу советской молодежи в тылу.Важную роль работников тыла в Великой Отечественной войне отметил директор Бердянского музейного комплекса Павел Мусенко. "Наши отцы, деды и прадеды порой под открытым небом, в тридцатиградусные морозы ковали Победу", — подчеркнул он.Мусенко добавил, что Великая Отечественная война вошла в жизнь каждого гражданина всего постсоветского пространства, и призвал молодое поколение пронести эстафету памяти о подвиге предков в будущее."Эта выставка — о силе, которая делает наш народ непобедимым. О том, как в годы Великой Отечественной войны весь Советский Союз стоял за Победу, и о том, как сегодня вся Россия стоит за правду. Сегодня, спустя 80 лет, история делает новый виток, а события прошлого перекликаются с тем, что переживают сегодня студенты и школьники исторических территорий нашей страны. Поэтому так важно, что выставка фотодокументов Совинформбюро открывается именно здесь, в Запорожской области", — отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель спецпроекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии."Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, который стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке", "Лучший корпоративный музей страны".

запорожская область

бердянск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, запорожская область, бердянск, россия, наталья тюрина, совинформбюро, президентский фонд культурных инициатив, освобождение. путь к победе, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), социальный навигатор