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Орбан обсудит с генсеком НАТО действия Украины в отношении Венгрии - РИА Новости, 16.05.2025
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16:20 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/orban-2017410870.html
Орбан обсудит с генсеком НАТО действия Украины в отношении Венгрии
Орбан обсудит с генсеком НАТО действия Украины в отношении Венгрии - РИА Новости, 16.05.2025
Орбан обсудит с генсеком НАТО действия Украины в отношении Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что обсудит с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте поведение Украины, которая, не будучи членом альянса,... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:20:00+03:00
2025-05-16T16:20:00+03:00
в мире
венгрия
украина
будапешт
виктор орбан
марк рютте
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 16 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что обсудит с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте поведение Украины, которая, не будучи членом альянса, устраивает операции спецслужб, направленные против страны-члена Венгрии, и при этом пытается сблизиться с НАТО. "На повестке дня будут украинцы, потому что это же беспрецедентный случай, когда есть страна-член НАТО Венгрия, и против нее государство, не являющееся членом НАТО, но которое при этом якобы стремится к хорошим отношениям с НАТО, организует операции спецслужб. И проводит против члена НАТО хорошо скоординированную, организованную, финансируемую дезинформационную и клеветническую кампанию. Это неприемлемо, и НАТО тоже не может такого потерпеть", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* . Венгерский премьер уточнил, что позиция генсека НАТО по этому вопросу выяснится в ходе встречи. Орбан во вторник созвал совет обороны в связи со шпионским скандалом и назвал его операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции с целью сорвать общевенгерское голосование о членстве Киева в Евросоюзе. В прошлую пятницу СБУ заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. После этого Украина заявила, что высылает двух венгерских дипломатов. В пятницу сотрудники венгерского антитеррористического центра также задержали в центре Будапеште бывшего сотрудника украинского посольства и в течение нескольких часов выдворили его из страны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250515/politico-2017139019.html
https://ria.ru/20250512/orban-2016580332.html
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в мире, венгрия, украина, будапешт, виктор орбан, марк рютте, петер сийярто, нато, служба безопасности украины
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Виктор Орбан, Марк Рютте, Петер Сийярто, НАТО, Служба безопасности Украины
Орбан обсудит с генсеком НАТО действия Украины в отношении Венгрии

Орбан обсудит с генсеком НАТО операции спецслужб Украины против Венгрии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что обсудит с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте поведение Украины, которая, не будучи членом альянса, устраивает операции спецслужб, направленные против страны-члена Венгрии, и при этом пытается сблизиться с НАТО.
"На повестке дня будут украинцы, потому что это же беспрецедентный случай, когда есть страна-член НАТО Венгрия, и против нее государство, не являющееся членом НАТО, но которое при этом якобы стремится к хорошим отношениям с НАТО, организует операции спецслужб. И проводит против члена НАТО хорошо скоординированную, организованную, финансируемую дезинформационную и клеветническую кампанию. Это неприемлемо, и НАТО тоже не может такого потерпеть", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* .
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15 мая, 15:53
Венгерский премьер уточнил, что позиция генсека НАТО по этому вопросу выяснится в ходе встречи.
Орбан во вторник созвал совет обороны в связи со шпионским скандалом и назвал его операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции с целью сорвать общевенгерское голосование о членстве Киева в Евросоюзе.
В прошлую пятницу СБУ заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. После этого Украина заявила, что высылает двух венгерских дипломатов. В пятницу сотрудники венгерского антитеррористического центра также задержали в центре Будапеште бывшего сотрудника украинского посольства и в течение нескольких часов выдворили его из страны.

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В миреВенгрияУкраинаБудапештВиктор ОрбанМарк РюттеПетер СийяртоНАТОСлужба безопасности Украины
 
 
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