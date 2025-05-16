https://ria.ru/20250516/orban-2017410870.html

Орбан обсудит с генсеком НАТО действия Украины в отношении Венгрии

Орбан обсудит с генсеком НАТО действия Украины в отношении Венгрии - РИА Новости, 16.05.2025

Орбан обсудит с генсеком НАТО действия Украины в отношении Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что обсудит с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте поведение Украины, которая, не будучи членом альянса,... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:20:00+03:00

2025-05-16T16:20:00+03:00

2025-05-16T16:20:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 16 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что обсудит с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте поведение Украины, которая, не будучи членом альянса, устраивает операции спецслужб, направленные против страны-члена Венгрии, и при этом пытается сблизиться с НАТО. "На повестке дня будут украинцы, потому что это же беспрецедентный случай, когда есть страна-член НАТО Венгрия, и против нее государство, не являющееся членом НАТО, но которое при этом якобы стремится к хорошим отношениям с НАТО, организует операции спецслужб. И проводит против члена НАТО хорошо скоординированную, организованную, финансируемую дезинформационную и клеветническую кампанию. Это неприемлемо, и НАТО тоже не может такого потерпеть", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* . Венгерский премьер уточнил, что позиция генсека НАТО по этому вопросу выяснится в ходе встречи. Орбан во вторник созвал совет обороны в связи со шпионским скандалом и назвал его операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции с целью сорвать общевенгерское голосование о членстве Киева в Евросоюзе. В прошлую пятницу СБУ заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. После этого Украина заявила, что высылает двух венгерских дипломатов. В пятницу сотрудники венгерского антитеррористического центра также задержали в центре Будапеште бывшего сотрудника украинского посольства и в течение нескольких часов выдворили его из страны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250515/politico-2017139019.html

https://ria.ru/20250512/orban-2016580332.html

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