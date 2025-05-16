https://ria.ru/20250516/omsk-2017385637.html

В Омске задержали экс-замдиректора филиала "Почты России"

В Омске задержали экс-замдиректора филиала "Почты России" - РИА Новости, 16.05.2025

В Омске задержали экс-замдиректора филиала "Почты России"

Бывшего заместителя директора филиала "Почты России" в Омске задержали по подозрению в получении взятки, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T15:06:00+03:00

2025-05-16T15:06:00+03:00

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ОМСК, 16 мая - РИА Новости. Бывшего заместителя директора филиала "Почты России" в Омске задержали по подозрению в получении взятки, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. По версии следствия, в 2024 году подозреваемый, используя свое служебное положение, "получил от предпринимателя в виде взятки в общей сумме 246 тысяч рублей за незаконные действия при заключении договора на оказание возмездных услуг по размещению рекламной конструкции на здании Главпочтамта". Возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки в крупном размере за незаконные действия". Судом экс-замдиректора филиала "Почты России" в Омске избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в зале заседаний он был освобожден из-под стражи. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет об Алексее Суховееве. В региональном надзорном ведомстве агентству добавили, что следствие и прокуратура настаивали на аресте фигуранта, "но суд решил по-другому".

https://ria.ru/20250515/zaderzhanie-2017191680.html

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происшествия, омск, почта россии