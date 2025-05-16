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В Омске задержали экс-замдиректора филиала "Почты России" - РИА Новости, 16.05.2025
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15:06 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/omsk-2017385637.html
В Омске задержали экс-замдиректора филиала "Почты России"
В Омске задержали экс-замдиректора филиала "Почты России" - РИА Новости, 16.05.2025
В Омске задержали экс-замдиректора филиала "Почты России"
Бывшего заместителя директора филиала "Почты России" в Омске задержали по подозрению в получении взятки, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:06:00+03:00
2025-05-16T15:06:00+03:00
происшествия
омск
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ОМСК, 16 мая - РИА Новости. Бывшего заместителя директора филиала "Почты России" в Омске задержали по подозрению в получении взятки, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. По версии следствия, в 2024 году подозреваемый, используя свое служебное положение, "получил от предпринимателя в виде взятки в общей сумме 246 тысяч рублей за незаконные действия при заключении договора на оказание возмездных услуг по размещению рекламной конструкции на здании Главпочтамта". Возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки в крупном размере за незаконные действия". Судом экс-замдиректора филиала "Почты России" в Омске избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в зале заседаний он был освобожден из-под стражи. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет об Алексее Суховееве. В региональном надзорном ведомстве агентству добавили, что следствие и прокуратура настаивали на аресте фигуранта, "но суд решил по-другому".
https://ria.ru/20250515/zaderzhanie-2017191680.html
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происшествия, омск, почта россии
Происшествия, Омск, Почта России
В Омске задержали экс-замдиректора филиала "Почты России"

Экс-замдиректора филиала "Почты России" в Омске задержали за взятку

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ОМСК, 16 мая - РИА Новости. Бывшего заместителя директора филиала "Почты России" в Омске задержали по подозрению в получении взятки, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
По версии следствия, в 2024 году подозреваемый, используя свое служебное положение, "получил от предпринимателя в виде взятки в общей сумме 246 тысяч рублей за незаконные действия при заключении договора на оказание возмездных услуг по размещению рекламной конструкции на здании Главпочтамта".
Главу отдела полиции Васильевского района Петербурга задержали по делу о взятках - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
В Петербурге главу районного отдела полиции задержали по делу о взятке
15 мая, 18:45
Возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки в крупном размере за незаконные действия". Судом экс-замдиректора филиала "Почты России" в Омске избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в зале заседаний он был освобожден из-под стражи.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет об Алексее Суховееве.
В региональном надзорном ведомстве агентству добавили, что следствие и прокуратура настаивали на аресте фигуранта, "но суд решил по-другому".
Задержание - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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14 мая, 15:25
 
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