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В Новосибирске двоих подростков заподозрили в покушении на теракт - РИА Новости, 16.05.2025
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17:25 16.05.2025 (обновлено: 18:11 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/novosibirsk-2017444556.html
В Новосибирске двоих подростков заподозрили в покушении на теракт
В Новосибирске двоих подростков заподозрили в покушении на теракт - РИА Новости, 16.05.2025
В Новосибирске двоих подростков заподозрили в покушении на теракт
Следователи СК в Новосибирске завели уголовное дело о покушении на теракт в отношении двух несовершеннолетних подростков, которые за деньги пытались поджечь... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:25:00+03:00
2025-05-16T18:11:00+03:00
происшествия
россия
новосибирск
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 16 мая – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске завели уголовное дело о покушении на теракт в отношении двух несовершеннолетних подростков, которые за деньги пытались поджечь объект транспортной инфраструктуры, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "Следователями Новосибирского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение террористического акта (часть 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ) в отношении двух несовершеннолетних", - говорится в сообщении. По версии следствия, 5 мая 2025 года двое несовершеннолетних за денежное вознаграждение совершили поджог объекта транспортной инфраструктуры в Новосибирске, однако возгорание не произошло по независящим от них обстоятельствам. В следственном управлении РИА Новости уточнили, что подростки попытались поджечь пункт считывания, входящий в систему идентификации подвижного состава железнодорожного транспорта. "Подозреваемые в совершении преступления были задержаны. В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении другого домашний арест", - говорится в сообщении. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Новосибирской области и сибирского управления на транспорте МВД России.
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происшествия, россия, новосибирск, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новосибирск, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске двоих подростков заподозрили в покушении на теракт

В Новосибирске двое подростков подозреваются в поджоге инфраструктуры за деньги

© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramСледователи СК в Новосибирске завели уголовное дело о покушении на теракт в отношении двух несовершеннолетних подростков
Следователи СК в Новосибирске завели уголовное дело о покушении на теракт в отношении двух несовершеннолетних подростков - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Следователи СК в Новосибирске завели уголовное дело о покушении на теракт в отношении двух несовершеннолетних подростков
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НОВОСИБИРСК, 16 мая – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске завели уголовное дело о покушении на теракт в отношении двух несовершеннолетних подростков, которые за деньги пытались поджечь объект транспортной инфраструктуры, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"Следователями Новосибирского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение террористического акта (часть 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ) в отношении двух несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, 5 мая 2025 года двое несовершеннолетних за денежное вознаграждение совершили поджог объекта транспортной инфраструктуры в Новосибирске, однако возгорание не произошло по независящим от них обстоятельствам.
В следственном управлении РИА Новости уточнили, что подростки попытались поджечь пункт считывания, входящий в систему идентификации подвижного состава железнодорожного транспорта.
"Подозреваемые в совершении преступления были задержаны. В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении другого домашний арест", - говорится в сообщении.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Новосибирской области и сибирского управления на транспорте МВД России.
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