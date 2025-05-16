https://ria.ru/20250516/naryshkin-2017276519.html
Нарышкин высказался о поддержке Западом ЛГБТ* и радикальных сообществ
Нарышкин высказался о поддержке Западом ЛГБТ* и радикальных сообществ - РИА Новости, 16.05.2025
Нарышкин высказался о поддержке Западом ЛГБТ* и радикальных сообществ
Продвижение интересов ЛГБТ*-групп, экологического и радикального феминистского сообщества было решено ограничить в столицах стран ЕС и Лондоне, заявил директор... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T09:54:00+03:00
2025-05-16T09:54:00+03:00
2025-05-16T10:01:00+03:00
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ДУШАНБЕ, 16 мая – РИА Новости. Продвижение интересов ЛГБТ*-групп, экологического и радикального феминистского сообщества было решено ограничить в столицах стран ЕС и Лондоне, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин."С учетом нарастающего отторжения в мире так называемых западных ценностей в ведущих ЕС-столицах и Лондоне корректируется инструментарий воздействия на общественно-политическую жизнь фокусных стран … Решено также ограничить продвижение интересов ЛГБТ*-групп экологического и радикального феминистского сообщества", - сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе.Он уточнил, что прозападную информповестку там теперь планируется распространять через внешне деполитизированные программы социально-гуманитарного характера.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250516/stambul-2017277072.html
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лондон, россия, евросоюз, сергей нарышкин, душанбе, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг
Лондон, Россия, Евросоюз, Сергей Нарышкин, Душанбе, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ
Нарышкин высказался о поддержке Западом ЛГБТ* и радикальных сообществ
Нарышкин: Запад ограничил помощь ЛГБТ*, экологическим и феминистским сообществам