https://ria.ru/20250516/naryshkin-2017276519.html

Нарышкин высказался о поддержке Западом ЛГБТ* и радикальных сообществ

Нарышкин высказался о поддержке Западом ЛГБТ* и радикальных сообществ - РИА Новости, 16.05.2025

Нарышкин высказался о поддержке Западом ЛГБТ* и радикальных сообществ

Продвижение интересов ЛГБТ*-групп, экологического и радикального феминистского сообщества было решено ограничить в столицах стран ЕС и Лондоне, заявил директор... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T09:54:00+03:00

2025-05-16T09:54:00+03:00

2025-05-16T10:01:00+03:00

лондон

россия

евросоюз

сергей нарышкин

душанбе

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

снг

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ДУШАНБЕ, 16 мая – РИА Новости. Продвижение интересов ЛГБТ*-групп, экологического и радикального феминистского сообщества было решено ограничить в столицах стран ЕС и Лондоне, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин."С учетом нарастающего отторжения в мире так называемых западных ценностей в ведущих ЕС-столицах и Лондоне корректируется инструментарий воздействия на общественно-политическую жизнь фокусных стран … Решено также ограничить продвижение интересов ЛГБТ*-групп экологического и радикального феминистского сообщества", - сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе.Он уточнил, что прозападную информповестку там теперь планируется распространять через внешне деполитизированные программы социально-гуманитарного характера.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250516/stambul-2017277072.html

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лондон, россия, евросоюз, сергей нарышкин, душанбе, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг