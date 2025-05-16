https://ria.ru/20250516/naryshkin-2017273615.html
Нарышкин рассказал о реальных действиях политических релокантов
Нарышкин рассказал о реальных действиях политических релокантов - РИА Новости, 16.05.2025
Нарышкин рассказал о реальных действиях политических релокантов
Ведущие разведки Запада отмечают, что политические релоканты, в том числе из стран СНГ, России, предпочитают не борьбу за власть у себя на родине, а разборки... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T09:41:00+03:00
2025-05-16T09:41:00+03:00
2025-05-16T09:49:00+03:00
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сергей нарышкин
снг
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
брюссель
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ДУШАНБЕ, 16 мая - РИА Новости. Ведущие разведки Запада отмечают, что политические релоканты, в том числе из стран СНГ, России, предпочитают не борьбу за власть у себя на родине, а разборки между собой за гранты Запада, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Как признают в Брюсселе, в последнее время бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела третьих стран становится все труднее. Рука об руку с укреплением суверенитета идет расширение государственного регулирования гражданского сектора. В Европейском фонде в поддержку демократии сетуют, что еще несколько лет назад западным правозащитникам на постсоветском пространстве были открыты многие двери не только в общественных организациях, но и в государственных ведомствах", - сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе."Сейчас даже низовую работу европейцам все чаще приходится вести в онлайн-формате или через релокантов. А те, как отмечается в отчетах ведущих западных разведок, предпочитают не борьбу за власть у себя на родине, а разборке друг с другом за доступ к западным подачкам в форме грантов", - добавил директор СВР РФ.
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россия, сергей нарышкин, снг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), брюссель, душанбе
Россия, Сергей Нарышкин, СНГ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Брюссель, Душанбе
Нарышкин рассказал о реальных действиях политических релокантов
Нарышкин: релоканты борются не за власть в России, а за иностранные гранты