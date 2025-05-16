Рейтинг@Mail.ru
Вручение Русской Музыкальной Премии RU.TV пройдет 21 мая на Live Арена - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/nagrazhdenie-2017328754.html
Вручение Русской Музыкальной Премии RU.TV пройдет 21 мая на Live Арена
Вручение Русской Музыкальной Премии RU.TV пройдет 21 мая на Live Арена - РИА Новости, 16.05.2025
Вручение Русской Музыкальной Премии RU.TV пройдет 21 мая на Live Арена
Церемония награждения лауреатов XIV Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV пройдет 21 мая на сцене Live Арена, сообщает пресс-служба "Русской Медиагруппы". РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:52:00+03:00
2025-05-16T12:52:00+03:00
дима билан (виктор белан)
сергей лазарев
владимир пресняков
"русская медиагруппа"
иванушки international
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949454722_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_e21de6ae05a291344ebff71441b2d053.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Церемония награждения лауреатов XIV Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV пройдет 21 мая на сцене Live Арена, сообщает пресс-служба "Русской Медиагруппы". В этом году телеканал RU.TV перенесет зрителей за кадр музыкального телевидения. "Сцена превратится в гигантский телеэкран, где любимые программы и шоу оживут в 3D-формате. Это будет не просто концерт, а настоящее погружение в мир музыки, света и эмоций", - говорится в сообщении. Главным событием вечера станет награждение лауреатов премии 2024/2025 года, которых выбрали сами зрители в ходе онлайн-голосования. На сцену с яркими номерами выйдут как молодые звезды, так и легенды: Дима Билан, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, Елена Север, Ани Лорак, Artik &amp; Asti, SEREBRO, МОТ, Betsy и Мария Янковская. В числе номинантов также Николай Басков, Мари Краймбрери, Filatov &amp; Karas, Anna Asti, Uma2rmaH, Иванушки International, Ханна, Клава Кока, JONY, Баста, Юлия Савичева, Алсу, "Руки Вверх!", Slava Skripka и многие другие. Ведущими шоу выступят три звездных дуэта: Оксана Самойлова и Джиган, Валя Карнавал и Артур Пирожков, а также ведущие телеканала Иван Чуйков и Ксения Акчурина.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949454722_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_6b95be6cd2fca6b7fa642555d93d5c88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дима билан (виктор белан), сергей лазарев, владимир пресняков, "русская медиагруппа", иванушки international, россия
Дима Билан (Виктор Белан), Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, "Русская медиагруппа", Иванушки International, Россия
Вручение Русской Музыкальной Премии RU.TV пройдет 21 мая на Live Арена

Церемония награждения лауреатов XIV Русской Музыкальной Премии пройдет 21 мая

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Севиль Велиева выступает на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве
Певица Севиль Велиева выступает на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Церемония награждения лауреатов XIV Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV пройдет 21 мая на сцене Live Арена, сообщает пресс-служба "Русской Медиагруппы".
В этом году телеканал RU.TV перенесет зрителей за кадр музыкального телевидения. "Сцена превратится в гигантский телеэкран, где любимые программы и шоу оживут в 3D-формате. Это будет не просто концерт, а настоящее погружение в мир музыки, света и эмоций", - говорится в сообщении.
Главным событием вечера станет награждение лауреатов премии 2024/2025 года, которых выбрали сами зрители в ходе онлайн-голосования.
На сцену с яркими номерами выйдут как молодые звезды, так и легенды: Дима Билан, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, Елена Север, Ани Лорак, Artik & Asti, SEREBRO, МОТ, Betsy и Мария Янковская.
В числе номинантов также Николай Басков, Мари Краймбрери, Filatov & Karas, Anna Asti, Uma2rmaH, Иванушки International, Ханна, Клава Кока, JONY, Баста, Юлия Савичева, Алсу, "Руки Вверх!", Slava Skripka и многие другие.
Ведущими шоу выступят три звездных дуэта: Оксана Самойлова и Джиган, Валя Карнавал и Артур Пирожков, а также ведущие телеканала Иван Чуйков и Ксения Акчурина.
 
Дима Билан (Виктор Белан)Сергей ЛазаревВладимир Пресняков"Русская медиагруппа"Иванушки InternationalРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала