Вручение Русской Музыкальной Премии RU.TV пройдет 21 мая на Live Арена
Церемония награждения лауреатов XIV Русской Музыкальной Премии пройдет 21 мая
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Севиль Велиева выступает на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Церемония награждения лауреатов XIV Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV пройдет 21 мая на сцене Live Арена, сообщает пресс-служба "Русской Медиагруппы".
В этом году телеканал RU.TV перенесет зрителей за кадр музыкального телевидения. "Сцена превратится в гигантский телеэкран, где любимые программы и шоу оживут в 3D-формате. Это будет не просто концерт, а настоящее погружение в мир музыки, света и эмоций", - говорится в сообщении.
Главным событием вечера станет награждение лауреатов премии 2024/2025 года, которых выбрали сами зрители в ходе онлайн-голосования.
На сцену с яркими номерами выйдут как молодые звезды, так и легенды: Дима Билан, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, Елена Север, Ани Лорак, Artik & Asti, SEREBRO, МОТ, Betsy и Мария Янковская.
В числе номинантов также Николай Басков, Мари Краймбрери, Filatov & Karas, Anna Asti, Uma2rmaH, Иванушки International, Ханна, Клава Кока, JONY, Баста, Юлия Савичева, Алсу, "Руки Вверх!", Slava Skripka и многие другие.
Ведущими шоу выступят три звездных дуэта: Оксана Самойлова и Джиган, Валя Карнавал и Артур Пирожков, а также ведущие телеканала Иван Чуйков и Ксения Акчурина.