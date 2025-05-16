https://ria.ru/20250516/nagrazhdenie-2017328754.html

Вручение Русской Музыкальной Премии RU.TV пройдет 21 мая на Live Арена

Вручение Русской Музыкальной Премии RU.TV пройдет 21 мая на Live Арена - РИА Новости, 16.05.2025

Вручение Русской Музыкальной Премии RU.TV пройдет 21 мая на Live Арена

Церемония награждения лауреатов XIV Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV пройдет 21 мая на сцене Live Арена, сообщает пресс-служба "Русской Медиагруппы". РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:52:00+03:00

2025-05-16T12:52:00+03:00

2025-05-16T12:52:00+03:00

дима билан (виктор белан)

сергей лазарев

владимир пресняков

"русская медиагруппа"

иванушки international

россия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Церемония награждения лауреатов XIV Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV пройдет 21 мая на сцене Live Арена, сообщает пресс-служба "Русской Медиагруппы". В этом году телеканал RU.TV перенесет зрителей за кадр музыкального телевидения. "Сцена превратится в гигантский телеэкран, где любимые программы и шоу оживут в 3D-формате. Это будет не просто концерт, а настоящее погружение в мир музыки, света и эмоций", - говорится в сообщении. Главным событием вечера станет награждение лауреатов премии 2024/2025 года, которых выбрали сами зрители в ходе онлайн-голосования. На сцену с яркими номерами выйдут как молодые звезды, так и легенды: Дима Билан, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, Елена Север, Ани Лорак, Artik & Asti, SEREBRO, МОТ, Betsy и Мария Янковская. В числе номинантов также Николай Басков, Мари Краймбрери, Filatov & Karas, Anna Asti, Uma2rmaH, Иванушки International, Ханна, Клава Кока, JONY, Баста, Юлия Савичева, Алсу, "Руки Вверх!", Slava Skripka и многие другие. Ведущими шоу выступят три звездных дуэта: Оксана Самойлова и Джиган, Валя Карнавал и Артур Пирожков, а также ведущие телеканала Иван Чуйков и Ксения Акчурина.

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дима билан (виктор белан), сергей лазарев, владимир пресняков, "русская медиагруппа", иванушки international, россия