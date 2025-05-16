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В Москве открыли военно-патриотический клуб имени Героя России Фадина
В Москве открыли военно-патриотический клуб имени Героя России Фадина - РИА Новости, 16.05.2025
В Москве открыли военно-патриотический клуб имени Героя России Фадина
Открытие военно-патриотического клуба имени Героя России Евгения Фадина состоялось в пятницу в школе №1591 на востоке Москвы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:48:00+03:00
2025-05-16T15:48:00+03:00
2025-05-16T22:56:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Открытие военно-патриотического клуба имени Героя России Евгения Фадина состоялось в пятницу в школе №1591 на востоке Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Военно-патриотический клуб школы №1591 назван в честь Героя России Евгения Фадина — участника специальной военной операции, который командовал группой беспилотной авиации. Также на мероприятии состоялось открытие парты Героя. "Я хотел бы слова благодарности передать руководству Новокосино, администрации, руководству школы, особенно завучу школы за то, что продолжаете работу по увековечиванию наших воинов, которые погибли в (зоне проведения - ред.) специальной военной операции. Это главное и очень хорошее сейчас в данный момент дело, и его надо продолжать", - выступил со словами благодарности отец Героя Владислав Фадин. Фадин служил по контракту, выполнял боевые задачи в Сирии. С апреля прошлого года находился в зоне СВО, где командовал группой БПЛА. Лично уничтожил более 10 единиц техники, среди которых танки Leopard и Т-84У, самоходные артиллерийские установки Krab и CAESAR. Награжден медалями "За отвагу", "За боевые отличия", "За укрепление боевого содружества". В сентябре 2023 года при выполнении боевой задачи Фадин попал под обстрел врага. Один из снарядов поразил машину, в которой был командир. Ему было 27 лет. Указом президента РФ Владимира Путина за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Фадину присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.
https://ria.ru/20250514/solntsev-2016940204.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Сирия, Владимир Путин, Москва, Вооруженные силы РФ
В Москве открыли военно-патриотический клуб имени Героя России Фадина
В московской школе открыли военно-патриотический клуб имени Героя России Фадина