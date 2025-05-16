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Лжеполицейский "оштрафовал" подростка в Москве - РИА Новости, 16.05.2025
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16:17 16.05.2025 (обновлено: 18:50 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/moskva-2017409765.html
Лжеполицейский "оштрафовал" подростка в Москве
Лжеполицейский "оштрафовал" подростка в Москве - РИА Новости, 16.05.2025
Лжеполицейский "оштрафовал" подростка в Москве
Подросток на арендованном в Москве электросамокате поверил лжеполицейскому, угрожавшему штрафом в 100 тысяч рублей, и отдал ему пять тысяч за непривлечение к... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:17:00+03:00
2025-05-16T18:50:00+03:00
происшествия
россия
москва
орловская область
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Подросток на арендованном в Москве электросамокате поверил лжеполицейскому, угрожавшему штрафом в 100 тысяч рублей, и отдал ему пять тысяч за непривлечение к ответственности, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ. В конце марта 17-летний москвич на Павелецкой площади арендовал электросамокат, на котором вместе со знакомой поехал в центр. В Третьяковском проезде, также на арендованном самокате, их догнал неизвестный. Он представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что те не остановились по требованию госавтоинспекторов, из-за чего им грозит штраф в размере 100 тысяч рублей. За непривлечение к ответственности злоумышленник потребовал деньги, и введенный в заблуждение подросток перевел ему 5 тысяч рублей. Позже молодой человек понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию. "Сотрудники уголовного розыска на улице Ильинка задержали подозреваемого – 20-летнего приезжего из Орловской области, временно проживающего в столице. Установлено, что фигурант в действительности не является и не являлся сотрудником правоохранительных органов", - говорится в сообщении. На видео главка парень с девушкой едут на одном самокате, что уже само по себе является нарушением и влечет штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Их догоняет другой самокатчик, они останавливаются и разговаривают. Юноша достает смартфон и, видимо, совершает перевод. Самокатчик уезжает, пострадавший тоже садится на самокат, но уже один – девушка идет рядом. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 159 УК РФ "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, ему грозит вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
https://ria.ru/20250406/samokaty-2009589376.html
россия
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происшествия, россия, москва, орловская область
Происшествия, Россия, Москва, Орловская область
Лжеполицейский "оштрафовал" подростка в Москве

Лжеполицейский оштрафовал подростка в Москве на 5 тысяч рублей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Подросток на арендованном в Москве электросамокате поверил лжеполицейскому, угрожавшему штрафом в 100 тысяч рублей, и отдал ему пять тысяч за непривлечение к ответственности, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.
В конце марта 17-летний москвич на Павелецкой площади арендовал электросамокат, на котором вместе со знакомой поехал в центр. В Третьяковском проезде, также на арендованном самокате, их догнал неизвестный. Он представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что те не остановились по требованию госавтоинспекторов, из-за чего им грозит штраф в размере 100 тысяч рублей. За непривлечение к ответственности злоумышленник потребовал деньги, и введенный в заблуждение подросток перевел ему 5 тысяч рублей. Позже молодой человек понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию.
"Сотрудники уголовного розыска на улице Ильинка задержали подозреваемого – 20-летнего приезжего из Орловской области, временно проживающего в столице. Установлено, что фигурант в действительности не является и не являлся сотрудником правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
На видео главка парень с девушкой едут на одном самокате, что уже само по себе является нарушением и влечет штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Их догоняет другой самокатчик, они останавливаются и разговаривают. Юноша достает смартфон и, видимо, совершает перевод. Самокатчик уезжает, пострадавший тоже садится на самокат, но уже один – девушка идет рядом.
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 159 УК РФ "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, ему грозит вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
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