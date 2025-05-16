https://ria.ru/20250516/moskva-2017383693.html
На Садовом кольце в Москве 17 мая перекроют движение
На Садовом кольце в Москве 17 мая перекроют движение - РИА Новости, 16.05.2025
На Садовом кольце в Москве 17 мая перекроют движение
Движение временно перекроют на Садовом кольце в Москве 17 мая в связи с проведением велофестиваля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:58:00+03:00
2025-05-16T14:58:00+03:00
2025-05-16T14:58:00+03:00
общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Движение временно перекроют на Садовом кольце в Москве 17 мая в связи с проведением велофестиваля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Шестнадцатого и семнадцатого мая в центре Москвы введут временные ограничения и перекроют для движения транспорта несколько улиц. 17 мая нельзя будет проехать в том числе по Садовому кольцу. Это связано с проведением Московского велофестиваля, велогонки и беговой эстафеты", - говорится в сообщении. Кроме того, 16 мая с 00.01 нельзя будет парковаться на Зубовской улице, на участках Большой Пироговской улицы (от Зубовской улицы до улицы Еланского) и улицы Плющихи (от проезда Девичьего Поля до улицы Еланского), в проезде Девичьего Поля и на улице Еланского (от улицы Плющихи до Большой Пироговской улицы), а 17 мая с 00.01 - на Садовом кольце. Ограничения по парковке продлятся до окончания мероприятий.
https://ria.ru/20250429/moskve-2024-1942755363.html
садовое кольцо (москва)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, садовое кольцо (москва), москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Садовое кольцо (Москва), Москва
На Садовом кольце в Москве 17 мая перекроют движение
На Садовом кольце в Москве 17 мая перекроют движение из-за велофестиваля