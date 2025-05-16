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На Садовом кольце в Москве 17 мая перекроют движение - РИА Новости, 16.05.2025
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14:58 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/moskva-2017383693.html
На Садовом кольце в Москве 17 мая перекроют движение
На Садовом кольце в Москве 17 мая перекроют движение - РИА Новости, 16.05.2025
На Садовом кольце в Москве 17 мая перекроют движение
Движение временно перекроют на Садовом кольце в Москве 17 мая в связи с проведением велофестиваля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:58:00+03:00
2025-05-16T14:58:00+03:00
общество
городское хозяйство москвы
садовое кольцо (москва)
москва
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Движение временно перекроют на Садовом кольце в Москве 17 мая в связи с проведением велофестиваля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Шестнадцатого и семнадцатого мая в центре Москвы введут временные ограничения и перекроют для движения транспорта несколько улиц. 17 мая нельзя будет проехать в том числе по Садовому кольцу. Это связано с проведением Московского велофестиваля, велогонки и беговой эстафеты", - говорится в сообщении. Кроме того, 16 мая с 00.01 нельзя будет парковаться на Зубовской улице, на участках Большой Пироговской улицы (от Зубовской улицы до улицы Еланского) и улицы Плющихи (от проезда Девичьего Поля до улицы Еланского), в проезде Девичьего Поля и на улице Еланского (от улицы Плющихи до Большой Пироговской улицы), а 17 мая с 00.01 - на Садовом кольце. Ограничения по парковке продлятся до окончания мероприятий.
https://ria.ru/20250429/moskve-2024-1942755363.html
садовое кольцо (москва)
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общество, городское хозяйство москвы, садовое кольцо (москва), москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Садовое кольцо (Москва), Москва
На Садовом кольце в Москве 17 мая перекроют движение

На Садовом кольце в Москве 17 мая перекроют движение из-за велофестиваля

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосковский весенний велофестиваль
Московский весенний велофестиваль - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Московский весенний велофестиваль. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Движение временно перекроют на Садовом кольце в Москве 17 мая в связи с проведением велофестиваля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"Шестнадцатого и семнадцатого мая в центре Москвы введут временные ограничения и перекроют для движения транспорта несколько улиц. 17 мая нельзя будет проехать в том числе по Садовому кольцу. Это связано с проведением Московского велофестиваля, велогонки и беговой эстафеты", - говорится в сообщении.
Кроме того, 16 мая с 00.01 нельзя будет парковаться на Зубовской улице, на участках Большой Пироговской улицы (от Зубовской улицы до улицы Еланского) и улицы Плющихи (от проезда Девичьего Поля до улицы Еланского), в проезде Девичьего Поля и на улице Еланского (от улицы Плющихи до Большой Пироговской улицы), а 17 мая с 00.01 - на Садовом кольце. Ограничения по парковке продлятся до окончания мероприятий.
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