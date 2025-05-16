https://ria.ru/20250516/moskva-2017358292.html

Благоустройство Щелковского шоссе стартовало на востоке Москвы

Благоустройство Щелковского шоссе стартовало на востоке Москвы - РИА Новости, 16.05.2025

Благоустройство Щелковского шоссе стартовало на востоке Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства Щелковского шоссе и ряда улиц на востоке столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:44:00+03:00

2025-05-16T13:44:00+03:00

2025-05-16T13:44:00+03:00

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москва

петр бирюков

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства Щелковского шоссе и ряда улиц на востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году проводим масштабные мероприятия по благоустройству Щелковского шоссе. Задачи – улучшить доступность транспортных объектов - Центрального автовокзала, станций метро и МЦК, Восточного вокзала, а прилегающие к шоссе территории сделать привлекательнее. В границы работ кроме самой магистрали вошли Большая Черкизовская и Краснопрудная улицы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что проект разделен на три основных участка - улица Краснопрудная от Комсомольской площади до Третьего транспортного кольца, улица Большая Черкизовская и Щелковское шоссе от Северо-Восточной хорды до МКАД. Это позволит проводить работы поэтапно и не перекрывать полностью движение. "Воздушные кабельные линии уберем под землю, чтобы улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Отремонтируем, где необходимо, существующие сети водостока и проложим дополнительные. Для комфортного передвижения пешеходов выполним локальное расширение пешеходных зон, их общая площадь превысит 79 тысяч квадратных метров. На проезжей части обновим порядка 460 тысяч "квадратов" асфальта", - рассказал заммэра. Он подчеркнул, что на Краснопрудной и Большой Черкизовской улицах, где проходят трамвайные линии, отремонтируют существующие приподнятые платформы и заменят старые остановочные павильоны. Для пассажиров общественного транспорта на всей территории благоустройства поменяют семь павильонов и дополнительно установят два остановочных флага. Вдоль всей магистрали появятся 38 фонарей с энергоэффективными светильниками, нерегулируемые переходы оснастят опорами контрастного освещения. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Вдоль магистрали планируется высадить около 600 взрослых деревьев и обустроить свыше 120 тысяч квадратных метров газона.

https://ria.ru/20241011/mitkovo-1977535519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк)