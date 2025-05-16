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В Москве в полдень стало теплее, чем в Сочи - РИА Новости, 16.05.2025
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13:11 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/moskva-2017341414.html
В Москве в полдень стало теплее, чем в Сочи
В Москве в полдень стало теплее, чем в Сочи - РИА Новости, 16.05.2025
В Москве в полдень стало теплее, чем в Сочи
Температура воздуха в полдень в Москве прогрелась до плюс 22 градусов, это теплее, чем в Сочи, где только плюс 16, сообщила главный специалист столичного... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:11:00+03:00
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общество
сочи
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Температура воздуха в полдень в Москве прогрелась до плюс 22 градусов, это теплее, чем в Сочи, где только плюс 16, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "В полдень 16 мая в Москве теплее, чем на юге Сочи: в столице 22 градуса, а в Сочи только 16", - рассказала Позднякова.
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общество, сочи, москва, татьяна позднякова
Общество, Сочи, Москва, Татьяна Позднякова
В Москве в полдень стало теплее, чем в Сочи

В Москве в полдень температура воздуха поднялась до 22 градусов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Теплая погода в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Температура воздуха в полдень в Москве прогрелась до плюс 22 градусов, это теплее, чем в Сочи, где только плюс 16, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
"В полдень 16 мая в Москве теплее, чем на юге Сочи: в столице 22 градуса, а в Сочи только 16", - рассказала Позднякова.
Международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Синоптик рассказал, когда в России будет комфортная погода
16 мая, 10:52
 
ОбществоСочиМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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