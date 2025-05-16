https://ria.ru/20250516/moskva-2017341414.html
В Москве в полдень стало теплее, чем в Сочи
В Москве в полдень стало теплее, чем в Сочи - РИА Новости, 16.05.2025
В Москве в полдень стало теплее, чем в Сочи
Температура воздуха в полдень в Москве прогрелась до плюс 22 градусов, это теплее, чем в Сочи, где только плюс 16, сообщила главный специалист столичного... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:11:00+03:00
2025-05-16T13:11:00+03:00
2025-05-16T13:11:00+03:00
общество
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Температура воздуха в полдень в Москве прогрелась до плюс 22 градусов, это теплее, чем в Сочи, где только плюс 16, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "В полдень 16 мая в Москве теплее, чем на юге Сочи: в столице 22 градуса, а в Сочи только 16", - рассказала Позднякова.
https://ria.ru/20250516/tishkovets-2017294120.html
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общество, сочи, москва, татьяна позднякова
Общество, Сочи, Москва, Татьяна Позднякова
В Москве в полдень стало теплее, чем в Сочи
В Москве в полдень температура воздуха поднялась до 22 градусов