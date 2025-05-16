Рейтинг@Mail.ru
Кандидат в президенты Румынии высказался о выборах в Молдавии - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/moldaviya-2017411892.html
Кандидат в президенты Румынии высказался о выборах в Молдавии
Кандидат в президенты Румынии высказался о выборах в Молдавии - РИА Новости, 16.05.2025
Кандидат в президенты Румынии высказался о выборах в Молдавии
Кандидат на пост главы Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион заявил, что на избирательных участках в... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:24:00+03:00
2025-05-16T16:24:00+03:00
в мире
технологии
румыния
молдавия
россия
кэлин джеорджеску
президентские выборы в румынии — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Кандидат на пост главы Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион заявил, что на избирательных участках в Молдавии происходит попытка фальсифицировать второй тур выборов румынского президента. В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, Дан с 21% голосов занял второе место. Второй тур официально пройдет 18 мая, однако зарубежные участки открылись уже 16 мая. "Хватит этой "кампании", теперь нам нужно остановить грандиозное мошенничество!" Мои коллеги сейчас находятся на связи с руководством Специальной телекоммуникационной службы, в Республике Молдова правительство начало воровать (голоса - ред.)! Мы им этого не позволим!" — написал Симион на своей странице в соцсети Facebook *. Его комментарий связан с тем, что на открытых в Молдавии участках, граждане Румынии голосуют гораздо активнее, чем в первом туре. Глава пресс-службы правительства Молдавии Даниел Водэ призвал политиков воздержаться от обвинений. Специальная телекоммуникационная служба Румынии также выступила с реакцией, заявив, что компьютерные системы, предназначенные для проверки права голоса и предотвращения незаконного голосования, контроля явки и централизации данных из протоколов, соответствуют всем законодательным, техническим и эксплуатационным условиям. Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250516/vybory-2017392627.html
https://ria.ru/20250505/moldavija-2015104158.html
румыния
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, румыния, молдавия, россия, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Технологии, Румыния, Молдавия, Россия, Кэлин Джеорджеску, Президентские выборы в Румынии — 2025
Кандидат в президенты Румынии высказался о выборах в Молдавии

Кандидат в президенты Румынии Симион заявил о фальсификации выборов в Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Кандидат на пост главы Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион заявил, что на избирательных участках в Молдавии происходит попытка фальсифицировать второй тур выборов румынского президента.
В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, Дан с 21% голосов занял второе место. Второй тур официально пройдет 18 мая, однако зарубежные участки открылись уже 16 мая.
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Граждане Молдавии активнее всех голосуют на выборах президента Румынии
16 мая, 15:26
"Хватит этой "кампании", теперь нам нужно остановить грандиозное мошенничество!" Мои коллеги сейчас находятся на связи с руководством Специальной телекоммуникационной службы, в Республике Молдова правительство начало воровать (голоса - ред.)! Мы им этого не позволим!" — написал Симион на своей странице в соцсети Facebook *.
Его комментарий связан с тем, что на открытых в Молдавии участках, граждане Румынии голосуют гораздо активнее, чем в первом туре. Глава пресс-службы правительства Молдавии Даниел Водэ призвал политиков воздержаться от обвинений.
Специальная телекоммуникационная служба Румынии также выступила с реакцией, заявив, что компьютерные системы, предназначенные для проверки права голоса и предотвращения незаконного голосования, контроля явки и централизации данных из протоколов, соответствуют всем законодательным, техническим и эксплуатационным условиям.
Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В Молдавии высказались о проходящих в Румынии выборах
5 мая, 16:42
 
В миреТехнологииРумынияМолдавияРоссияКэлин ДжеорджескуПрезидентские выборы в Румынии — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала