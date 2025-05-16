https://ria.ru/20250516/moldaviya-2017411892.html

Кандидат в президенты Румынии высказался о выборах в Молдавии

Кандидат в президенты Румынии высказался о выборах в Молдавии - РИА Новости, 16.05.2025

Кандидат в президенты Румынии высказался о выборах в Молдавии

Кандидат на пост главы Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион заявил, что на избирательных участках в... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:24:00+03:00

2025-05-16T16:24:00+03:00

2025-05-16T16:24:00+03:00

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президентские выборы в румынии — 2025

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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Кандидат на пост главы Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион заявил, что на избирательных участках в Молдавии происходит попытка фальсифицировать второй тур выборов румынского президента. В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, Дан с 21% голосов занял второе место. Второй тур официально пройдет 18 мая, однако зарубежные участки открылись уже 16 мая. "Хватит этой "кампании", теперь нам нужно остановить грандиозное мошенничество!" Мои коллеги сейчас находятся на связи с руководством Специальной телекоммуникационной службы, в Республике Молдова правительство начало воровать (голоса - ред.)! Мы им этого не позволим!" — написал Симион на своей странице в соцсети Facebook *. Его комментарий связан с тем, что на открытых в Молдавии участках, граждане Румынии голосуют гораздо активнее, чем в первом туре. Глава пресс-службы правительства Молдавии Даниел Водэ призвал политиков воздержаться от обвинений. Специальная телекоммуникационная служба Румынии также выступила с реакцией, заявив, что компьютерные системы, предназначенные для проверки права голоса и предотвращения незаконного голосования, контроля явки и централизации данных из протоколов, соответствуют всем законодательным, техническим и эксплуатационным условиям. Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250516/vybory-2017392627.html

https://ria.ru/20250505/moldavija-2015104158.html

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в мире, технологии, румыния, молдавия, россия, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025