https://ria.ru/20250516/minsk-2017377125.html
Минск и Москва будут принимать меры реагирования при любых посягательствах
Минск и Москва будут принимать меры реагирования при любых посягательствах - РИА Новости, 16.05.2025
Минск и Москва будут принимать меры реагирования при любых посягательствах
Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил в пятницу, что Минск и Москва будут принимать необходимые меры реагирования в случае любых посягательств на... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:37:00+03:00
2025-05-16T14:37:00+03:00
2025-05-16T14:49:00+03:00
белоруссия
минск
россия
виктор хренин
андрей белоусов
александр лукашенко
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017425579_0:101:1280:821_1920x0_80_0_0_4a784b27851400f604ed1303838ef868.jpg
МИНСК, 16 мая- РИА Новости. Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил в пятницу, что Минск и Москва будут принимать необходимые меры реагирования в случае любых посягательств на Белоруссию и РФ, взгляды сторон на обеспечение безопасности Союзного государства полностью совпадают. "Мы стояли и впредь будем стоять плечом к плечу на страже безопасности наших стран и народов и будем принимать все необходимые меры реагирования в случае любых посягательств на Республику Беларусь и Российскую Федерацию", - сказал министр по итогам переговоров с министром обороны России Андреем Белоусовым в Минске в пятницу. Его слова приводит Telegram-канал белорусского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20250516/lukashenko-2017313102.html
белоруссия
минск
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017425579_116:0:1253:853_1920x0_80_0_0_b716d7ed1faba52467d28ef1dfb6a9aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, минск, россия, виктор хренин, андрей белоусов, александр лукашенко, москва, в мире
Белоруссия, Минск, Россия, Виктор Хренин, Андрей Белоусов, Александр Лукашенко, Москва, В мире
Минск и Москва будут принимать меры реагирования при любых посягательствах
Хренин: Минск и Москва примут меры реагирования в случае любых посягательств