https://ria.ru/20250516/minsk-2017377125.html

Минск и Москва будут принимать меры реагирования при любых посягательствах

Минск и Москва будут принимать меры реагирования при любых посягательствах - РИА Новости, 16.05.2025

Минск и Москва будут принимать меры реагирования при любых посягательствах

Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил в пятницу, что Минск и Москва будут принимать необходимые меры реагирования в случае любых посягательств на... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T14:37:00+03:00

2025-05-16T14:37:00+03:00

2025-05-16T14:49:00+03:00

белоруссия

минск

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андрей белоусов

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москва

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МИНСК, 16 мая- РИА Новости. Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил в пятницу, что Минск и Москва будут принимать необходимые меры реагирования в случае любых посягательств на Белоруссию и РФ, взгляды сторон на обеспечение безопасности Союзного государства полностью совпадают. "Мы стояли и впредь будем стоять плечом к плечу на страже безопасности наших стран и народов и будем принимать все необходимые меры реагирования в случае любых посягательств на Республику Беларусь и Российскую Федерацию", - сказал министр по итогам переговоров с министром обороны России Андреем Белоусовым в Минске в пятницу. Его слова приводит Telegram-канал белорусского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250516/lukashenko-2017313102.html

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белоруссия, минск, россия, виктор хренин, андрей белоусов, александр лукашенко, москва, в мире