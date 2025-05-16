https://ria.ru/20250516/minoborony-2017253098.html

Экипаж Ми-28НМ ударил по расчету БПЛА ВСУ в зоне ответственности "Центра"

Экипаж Ми-28НМ ударил по расчету БПЛА ВСУ в зоне ответственности "Центра" - РИА Новости, 16.05.2025

Экипаж Ми-28НМ ударил по расчету БПЛА ВСУ в зоне ответственности "Центра"

Экипаж ударного вертолета Ми-28НМ поразил пункт временной дислокации расчета беспилотников ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр", сообщило Минобороны... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T05:14:00+03:00

2025-05-16T05:14:00+03:00

2025-05-16T05:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-28нм

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Экипаж ударного вертолета Ми-28НМ поразил пункт временной дислокации расчета беспилотников ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр", сообщило Минобороны РФ. "Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации расчета БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр". В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар авиационными ракетами по заданным координатам. По докладу разведки, цель была поражена", - говорится в сообщении. Отмечается, что после выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.

https://ria.ru/20250516/artilleristy-2017252942.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм