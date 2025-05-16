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Президент Мексики Шейнбаум провела телефонный разговор с премьером Канады - РИА Новости, 16.05.2025
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00:12 16.05.2025 (обновлено: 11:00 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/meksika-2017241737.html
Президент Мексики Шейнбаум провела телефонный разговор с премьером Канады
Президент Мексики Шейнбаум провела телефонный разговор с премьером Канады - РИА Новости, 16.05.2025
Президент Мексики Шейнбаум провела телефонный разговор с премьером Канады
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум провела телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни, в ходе которого поздравила его с официальным вступлением РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T00:12:00+03:00
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МЕХИКО, 16 мая - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум провела телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни, в ходе которого поздравила его с официальным вступлением в должность и обсудила ключевые вопросы сотрудничества, сообщило министерство иностранных дел латиноамериканской страны. "Президент Клаудия Шейнбаум провела телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни и поздравила его с ратификацией мандата. Они обсудили приоритетные вопросы двусторонних отношений, продолжение и укрепление Программы временных сельскохозяйственных работников, а также важность Т-МЕС (торгового договора Мексика-США-Канада - ред.) для укрепления конкурентоспособности трех стран Северной Америки", – говорится в сообщении МИД Мексики в соцсети X. Контакт между лидерами состоялся вскоре после объявления Карни о составе нового канадского правительства, в которое вошли новые министры иностранных дел, обороны, международной торговли и канадско-американского взаимодействия. Карни в связи с этим заявил, что его кабинет "сформирован для воплощения перемен, которых хотят и заслуживают канадцы".
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в мире, мексика, канада, марк карни, клаудия шейнбаум
В мире, Мексика, Канада, Марк Карни, Клаудия Шейнбаум
Президент Мексики Шейнбаум провела телефонный разговор с премьером Канады

Лидеры Мексики и Канады обсудили ключевые вопросы сотрудничества

© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Клаудия Шейнбаум
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Архивное фото
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МЕХИКО, 16 мая - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум провела телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни, в ходе которого поздравила его с официальным вступлением в должность и обсудила ключевые вопросы сотрудничества, сообщило министерство иностранных дел латиноамериканской страны.
"Президент Клаудия Шейнбаум провела телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни и поздравила его с ратификацией мандата. Они обсудили приоритетные вопросы двусторонних отношений, продолжение и укрепление Программы временных сельскохозяйственных работников, а также важность Т-МЕС (торгового договора Мексика-США-Канада - ред.) для укрепления конкурентоспособности трех стран Северной Америки", – говорится в сообщении МИД Мексики в соцсети X.
Контакт между лидерами состоялся вскоре после объявления Карни о составе нового канадского правительства, в которое вошли новые министры иностранных дел, обороны, международной торговли и канадско-американского взаимодействия. Карни в связи с этим заявил, что его кабинет "сформирован для воплощения перемен, которых хотят и заслуживают канадцы".
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В миреМексикаКанадаМарк КарниКлаудия Шейнбаум
 
 
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