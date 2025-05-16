https://ria.ru/20250516/meksika-2017241737.html

Президент Мексики Шейнбаум провела телефонный разговор с премьером Канады

Президент Мексики Шейнбаум провела телефонный разговор с премьером Канады - РИА Новости, 16.05.2025

Президент Мексики Шейнбаум провела телефонный разговор с премьером Канады

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум провела телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни, в ходе которого поздравила его с официальным вступлением РИА Новости, 16.05.2025

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МЕХИКО, 16 мая - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум провела телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни, в ходе которого поздравила его с официальным вступлением в должность и обсудила ключевые вопросы сотрудничества, сообщило министерство иностранных дел латиноамериканской страны. "Президент Клаудия Шейнбаум провела телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни и поздравила его с ратификацией мандата. Они обсудили приоритетные вопросы двусторонних отношений, продолжение и укрепление Программы временных сельскохозяйственных работников, а также важность Т-МЕС (торгового договора Мексика-США-Канада - ред.) для укрепления конкурентоспособности трех стран Северной Америки", – говорится в сообщении МИД Мексики в соцсети X. Контакт между лидерами состоялся вскоре после объявления Карни о составе нового канадского правительства, в которое вошли новые министры иностранных дел, обороны, международной торговли и канадско-американского взаимодействия. Карни в связи с этим заявил, что его кабинет "сформирован для воплощения перемен, которых хотят и заслуживают канадцы".

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в мире, мексика, канада, марк карни, клаудия шейнбаум