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Президент Мексики Шейнбаум провела телефонный разговор с премьером Канады
Президент Мексики Шейнбаум провела телефонный разговор с премьером Канады - РИА Новости, 16.05.2025
Президент Мексики Шейнбаум провела телефонный разговор с премьером Канады
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум провела телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни, в ходе которого поздравила его с официальным вступлением РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T00:12:00+03:00
2025-05-16T00:12:00+03:00
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МЕХИКО, 16 мая - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум провела телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни, в ходе которого поздравила его с официальным вступлением в должность и обсудила ключевые вопросы сотрудничества, сообщило министерство иностранных дел латиноамериканской страны. "Президент Клаудия Шейнбаум провела телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни и поздравила его с ратификацией мандата. Они обсудили приоритетные вопросы двусторонних отношений, продолжение и укрепление Программы временных сельскохозяйственных работников, а также важность Т-МЕС (торгового договора Мексика-США-Канада - ред.) для укрепления конкурентоспособности трех стран Северной Америки", – говорится в сообщении МИД Мексики в соцсети X. Контакт между лидерами состоялся вскоре после объявления Карни о составе нового канадского правительства, в которое вошли новые министры иностранных дел, обороны, международной торговли и канадско-американского взаимодействия. Карни в связи с этим заявил, что его кабинет "сформирован для воплощения перемен, которых хотят и заслуживают канадцы".
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в мире, мексика, канада, марк карни, клаудия шейнбаум
В мире, Мексика, Канада, Марк Карни, Клаудия Шейнбаум
Президент Мексики Шейнбаум провела телефонный разговор с премьером Канады
Лидеры Мексики и Канады обсудили ключевые вопросы сотрудничества
МЕХИКО, 16 мая - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум провела телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни, в ходе которого поздравила его с официальным вступлением в должность и обсудила ключевые вопросы сотрудничества, сообщило министерство иностранных дел латиноамериканской страны.
"Президент Клаудия Шейнбаум провела телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни и поздравила его с ратификацией мандата. Они обсудили приоритетные вопросы двусторонних отношений, продолжение и укрепление Программы временных сельскохозяйственных работников, а также важность Т-МЕС (торгового договора Мексика-США-Канада - ред.) для укрепления конкурентоспособности трех стран Северной Америки", – говорится в сообщении МИД Мексики в соцсети X.
Контакт между лидерами состоялся вскоре после объявления Карни о составе нового канадского правительства, в которое вошли новые министры иностранных дел, обороны, международной торговли и канадско-американского взаимодействия. Карни в связи с этим заявил, что его кабинет "сформирован для воплощения перемен, которых хотят и заслуживают канадцы".