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Медведев поддержал кандидатуру Паслера на пост секретаря реготделения ЕР - РИА Новости, 16.05.2025
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18:00 16.05.2025 (обновлено: 18:20 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/medvedev-2017455324.html
Медведев поддержал кандидатуру Паслера на пост секретаря реготделения ЕР
Медведев поддержал кандидатуру Паслера на пост секретаря реготделения ЕР - РИА Новости, 16.05.2025
Медведев поддержал кандидатуру Паслера на пост секретаря реготделения ЕР
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Дениса Паслера на должность РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T18:00:00+03:00
2025-05-16T18:20:00+03:00
политика
свердловская область
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дмитрий медведев
денис паслер
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Дениса Паслера на должность секретаря регионального отделения партии, сообщили в "Единой России". Председатель партии провел встречу с Паслером. "Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру врио губернатора Свердловской области на должность секретаря реготделения "Единой России", - говорится в сообщении. Медведев отметил, что одним из направлений работы в качестве руководителя партийной организации в регионе должна стать реализация основных задач партийной программы вместе с национальными проектами, объявленными президентом России Владимиром Путиным, а вторым - укрепление первичных организаций. "Все направления работы вам хорошо известны, вы ими занимались и на прежнем месте работы. Конечно, нужно учитывать региональную специфику. Свердловская область - крупная, важная. Вы всё сами знаете отлично, потому что в Свердловской области долго трудились на разных позициях", - сказал Медведев, его слова приводит пресс-служба. Он обратил внимание на то, что руководство региональным отделением партии - это дополнительная работа, дополнительная нагрузка. "Но, надеюсь, вам не привыкать. Тем более, что наши задачи - и партийные, и государственные - совпадают", - уточнил председатель ЕР. Паслер поблагодарил Медведева за оказанное доверие. "Будем стараться и сделаем всё возможное для решения всех задач, связанных с развитием области, страны и, конечно, жителей", - цитирует пресс-служба слова врио губернатора Свердловской области.
https://ria.ru/20250516/medvedev-2017438215.html
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политика, свердловская область, россия, дмитрий медведев, денис паслер, владимир путин, единая россия
Политика, Свердловская область, Россия, Дмитрий Медведев, Денис Паслер, Владимир Путин, Единая Россия
Медведев поддержал кандидатуру Паслера на пост секретаря реготделения ЕР

Медведев поддержал назначение Паслера секретарем реготделения ЕР на Урале

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкВрио губернатора Свердловской области Денис Паслер во время встречи с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. 16 мая 2025
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер во время встречи с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер во время встречи с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. 16 мая 2025
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Дениса Паслера на должность секретаря регионального отделения партии, сообщили в "Единой России".
Председатель партии провел встречу с Паслером.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт во время встречи. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Медведев поддержал кандидатуру Гехт на пост секретаря реготделения ЕР
16 мая, 17:06
"Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру врио губернатора Свердловской области на должность секретаря реготделения "Единой России", - говорится в сообщении.
Медведев отметил, что одним из направлений работы в качестве руководителя партийной организации в регионе должна стать реализация основных задач партийной программы вместе с национальными проектами, объявленными президентом России Владимиром Путиным, а вторым - укрепление первичных организаций.
"Все направления работы вам хорошо известны, вы ими занимались и на прежнем месте работы. Конечно, нужно учитывать региональную специфику. Свердловская область - крупная, важная. Вы всё сами знаете отлично, потому что в Свердловской области долго трудились на разных позициях", - сказал Медведев, его слова приводит пресс-служба.
Он обратил внимание на то, что руководство региональным отделением партии - это дополнительная работа, дополнительная нагрузка.
"Но, надеюсь, вам не привыкать. Тем более, что наши задачи - и партийные, и государственные - совпадают", - уточнил председатель ЕР.
Паслер поблагодарил Медведева за оказанное доверие.
"Будем стараться и сделаем всё возможное для решения всех задач, связанных с развитием области, страны и, конечно, жителей", - цитирует пресс-служба слова врио губернатора Свердловской области.
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ПолитикаСвердловская областьРоссияДмитрий МедведевДенис ПаслерВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
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