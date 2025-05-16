https://ria.ru/20250516/medvedev-2017455324.html

Медведев поддержал кандидатуру Паслера на пост секретаря реготделения ЕР

Медведев поддержал кандидатуру Паслера на пост секретаря реготделения ЕР - РИА Новости, 16.05.2025

Медведев поддержал кандидатуру Паслера на пост секретаря реготделения ЕР

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Дениса Паслера на должность РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T18:00:00+03:00

2025-05-16T18:00:00+03:00

2025-05-16T18:20:00+03:00

политика

свердловская область

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дмитрий медведев

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единая россия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Дениса Паслера на должность секретаря регионального отделения партии, сообщили в "Единой России". Председатель партии провел встречу с Паслером. "Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру врио губернатора Свердловской области на должность секретаря реготделения "Единой России", - говорится в сообщении. Медведев отметил, что одним из направлений работы в качестве руководителя партийной организации в регионе должна стать реализация основных задач партийной программы вместе с национальными проектами, объявленными президентом России Владимиром Путиным, а вторым - укрепление первичных организаций. "Все направления работы вам хорошо известны, вы ими занимались и на прежнем месте работы. Конечно, нужно учитывать региональную специфику. Свердловская область - крупная, важная. Вы всё сами знаете отлично, потому что в Свердловской области долго трудились на разных позициях", - сказал Медведев, его слова приводит пресс-служба. Он обратил внимание на то, что руководство региональным отделением партии - это дополнительная работа, дополнительная нагрузка. "Но, надеюсь, вам не привыкать. Тем более, что наши задачи - и партийные, и государственные - совпадают", - уточнил председатель ЕР. Паслер поблагодарил Медведева за оказанное доверие. "Будем стараться и сделаем всё возможное для решения всех задач, связанных с развитием области, страны и, конечно, жителей", - цитирует пресс-служба слова врио губернатора Свердловской области.

https://ria.ru/20250516/medvedev-2017438215.html

https://ria.ru/20250416/smirnov-2011677052.html

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политика, свердловская область, россия, дмитрий медведев, денис паслер, владимир путин, единая россия