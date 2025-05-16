https://ria.ru/20250516/meduchrezhdenie-2017314485.html
Более 20 медучреждений построят в Липецкой области в 2025 году
Более 20 медучреждений построят в Липецкой области в 2025 году - РИА Новости, 16.05.2025
Более 20 медучреждений построят в Липецкой области в 2025 году
В Липецкой области в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в 2025 году планируется построить 23 медицинских учреждения, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:14:00+03:00
2025-05-16T12:14:00+03:00
2025-05-16T13:30:00+03:00
липецк
игорь артамонов
липецкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017309928_0:64:1600:964_1920x0_80_0_0_b154f4c7f319d1aecbad552c244b8d9f.jpg
ЛИПЕЦК, 16 мая – РИА Новости. В Липецкой области в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в 2025 году планируется построить 23 медицинских учреждения, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. В течение года в области появится 19 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и четыре офиса общей врачебной практики. Кроме этого, запланирована реконструкция поликлиники в районном центре Становое. Артамонов отметил, что для реализации намеченного власти выделят дополнительные средства из регионального бюджета. "Абсолютно у каждого человека должна быть возможность заботиться о своем здоровье. И не ехать для этого за тридевять земель в район или областной центр, а рядом с домом в родном селе сделать уколы и прививки, проверить давление, получить первую помощь. Можно и с врачами из региональных клиник проконсультироваться прямо в ФАПе – онлайн. Медицина она как раз про то, чтобы в трудную минуту помощь была рядом – здесь и сейчас", – подчеркнул Артамонов. Он уточнил, что за последние пять лет в регионе построили около 60 медучреждений, в том числе 48 ФАПов, пять отделений общей врачебной практики, три детских поликлиники. В Чаплыгине открыли женскую консультацию, в Добром - стационарно-поликлинический корпус, в Липецке - хирургический корпус Липецкого областного онкодиспансера.
https://ria.ru/20250515/sotsobekty-2017108123.html
https://ria.ru/20250331/poliklinika-2008385951.html
липецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017309928_177:0:1600:1067_1920x0_80_0_0_83cced18899e2bac5624dc577573da0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов
Липецк, Игорь Артамонов, Липецкая область
Более 20 медучреждений построят в Липецкой области в 2025 году
В Липецкой области в 2025 году построят 23 медучреждения по нацпроекту
ЛИПЕЦК, 16 мая – РИА Новости. В Липецкой области в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в 2025 году планируется построить 23 медицинских учреждения, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
В течение года в области появится 19 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и четыре офиса общей врачебной практики. Кроме этого, запланирована реконструкция поликлиники в районном центре Становое.
Артамонов
отметил, что для реализации намеченного власти выделят дополнительные средства из регионального бюджета.
"Абсолютно у каждого человека должна быть возможность заботиться о своем здоровье. И не ехать для этого за тридевять земель в район или областной центр, а рядом с домом в родном селе сделать уколы и прививки, проверить давление, получить первую помощь. Можно и с врачами из региональных клиник проконсультироваться прямо в ФАПе – онлайн. Медицина она как раз про то, чтобы в трудную минуту помощь была рядом – здесь и сейчас", – подчеркнул Артамонов.
Он уточнил, что за последние пять лет в регионе построили около 60 медучреждений, в том числе 48 ФАПов, пять отделений общей врачебной практики, три детских поликлиники. В Чаплыгине открыли женскую консультацию, в Добром - стационарно-поликлинический корпус, в Липецке
- хирургический корпус Липецкого областного онкодиспансера.