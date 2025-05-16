https://ria.ru/20250516/meduchrezhdenie-2017314485.html

Более 20 медучреждений построят в Липецкой области в 2025 году

Более 20 медучреждений построят в Липецкой области в 2025 году - РИА Новости, 16.05.2025

Более 20 медучреждений построят в Липецкой области в 2025 году

В Липецкой области в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в 2025 году планируется построить 23 медицинских учреждения, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:14:00+03:00

2025-05-16T12:14:00+03:00

2025-05-16T13:30:00+03:00

липецк

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 16 мая – РИА Новости. В Липецкой области в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в 2025 году планируется построить 23 медицинских учреждения, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. В течение года в области появится 19 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и четыре офиса общей врачебной практики. Кроме этого, запланирована реконструкция поликлиники в районном центре Становое. Артамонов отметил, что для реализации намеченного власти выделят дополнительные средства из регионального бюджета. "Абсолютно у каждого человека должна быть возможность заботиться о своем здоровье. И не ехать для этого за тридевять земель в район или областной центр, а рядом с домом в родном селе сделать уколы и прививки, проверить давление, получить первую помощь. Можно и с врачами из региональных клиник проконсультироваться прямо в ФАПе – онлайн. Медицина она как раз про то, чтобы в трудную минуту помощь была рядом – здесь и сейчас", – подчеркнул Артамонов. Он уточнил, что за последние пять лет в регионе построили около 60 медучреждений, в том числе 48 ФАПов, пять отделений общей врачебной практики, три детских поликлиники. В Чаплыгине открыли женскую консультацию, в Добром - стационарно-поликлинический корпус, в Липецке - хирургический корпус Липецкого областного онкодиспансера.

https://ria.ru/20250515/sotsobekty-2017108123.html

https://ria.ru/20250331/poliklinika-2008385951.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

липецк, игорь артамонов