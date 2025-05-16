https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017418791.html

Россия готова продолжать переговоры, заявил Мединский

Россия готова продолжать переговоры, заявил Мединский - РИА Новости, 16.05.2025

Россия готова продолжать переговоры, заявил Мединский

Россия готова продолжать переговоры с Украиной, заявил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:37:00+03:00

2025-05-16T16:37:00+03:00

2025-05-16T17:49:00+03:00

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владимир мединский

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

в мире

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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Россия готова продолжать переговоры с Украиной, заявил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле."Мы… готовы продолжать контакты", - сообщил журналистам Мединский по итогам состоявшихся в Стамбуле переговоров с украинской делегацией.Он сообщил, что делегации РФ и Украины договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях."После того, как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, - тоже об этом договорено, - продолжить наши переговоры", - добавил Мединский.Переговоры РФ и Украины начались в 13.30 мск и продлились почти два часа.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250516/medinskij-2017418393.html

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