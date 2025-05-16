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Россия готова продолжать переговоры, заявил Мединский - РИА Новости, 16.05.2025
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16:37 16.05.2025 (обновлено: 17:49 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017418791.html
Россия готова продолжать переговоры, заявил Мединский
Россия готова продолжать переговоры, заявил Мединский - РИА Новости, 16.05.2025
Россия готова продолжать переговоры, заявил Мединский
Россия готова продолжать переговоры с Украиной, заявил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:37:00+03:00
2025-05-16T17:49:00+03:00
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стамбул
владимир мединский
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Россия готова продолжать переговоры с Украиной, заявил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле."Мы… готовы продолжать контакты", - сообщил журналистам Мединский по итогам состоявшихся в Стамбуле переговоров с украинской делегацией.Он сообщил, что делегации РФ и Украины договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях."После того, как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, - тоже об этом договорено, - продолжить наши переговоры", - добавил Мединский.Переговоры РФ и Украины начались в 13.30 мск и продлились почти два часа.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, украина, стамбул, владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Россия готова продолжать переговоры, заявил Мединский

Мединский: Россия готова продолжать переговоры

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Россия готова продолжать переговоры с Украиной, заявил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле.
"Мы… готовы продолжать контакты", - сообщил журналистам Мединский по итогам состоявшихся в Стамбуле переговоров с украинской делегацией.
Он сообщил, что делегации РФ и Украины договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях.
"После того, как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, - тоже об этом договорено, - продолжить наши переговоры", - добавил Мединский.
Переговоры РФ и Украины начались в 13.30 мск и продлились почти два часа.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мединский анонсировал масштабный обмен пленными с Украиной
16 мая, 16:36
 
РоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
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