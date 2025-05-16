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Мединский обращается к прессе по итогам переговоров в Стамбуле. Трансляция

Мединский обращается к прессе по итогам переговоров в Стамбуле. Трансляция - РИА Новости, 16.05.2025

Мединский обращается к прессе по итогам переговоров в Стамбуле. Трансляция

Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента Владимир Мединский выступает с заявлением для прессы. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:33:00+03:00

2025-05-16T16:33:00+03:00

2025-05-16T16:33:00+03:00

стамбул

украина

владимир мединский

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента Владимир Мединский выступает с заявлением для прессы.

стамбул

украина

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Полное заявление Мединского по итогам переговоров в Стамбуле Полное заявление Мединского по итогам переговоров в Стамбуле 2025-05-16T16:33 true PT1M16S

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