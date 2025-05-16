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Мединский обращается к прессе по итогам переговоров в Стамбуле. Трансляция
Мединский обращается к прессе по итогам переговоров в Стамбуле. Трансляция - РИА Новости, 16.05.2025
Мединский обращается к прессе по итогам переговоров в Стамбуле. Трансляция
Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента Владимир Мединский выступает с заявлением для прессы. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:33:00+03:00
2025-05-16T16:33:00+03:00
2025-05-16T16:33:00+03:00
стамбул
украина
владимир мединский
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента Владимир Мединский выступает с заявлением для прессы.
стамбул
украина
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Полное заявление Мединского по итогам переговоров в Стамбуле
Полное заявление Мединского по итогам переговоров в Стамбуле
2025-05-16T16:33
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PT1M16S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Мединский обращается к прессе по итогам переговоров в Стамбуле. Трансляция
Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента Владимир Мединский выступает с заявлением для прессы.
2025-05-16T16:33
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PT1M16S
Мединский обращается к прессе по итогам переговоров в Стамбуле. Трансляция
Читать ria.ru в
Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента Владимир Мединский выступает с заявлением для прессы.