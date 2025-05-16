Мединский анонсировал масштабный обмен пленными с Украиной
Мединский анонсировал обмен пленными с Украиной в формате 1000 на 1000
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной.
"В ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными 1000 на 1000 человек", - сказал Мединский журналистам по итогам состоявшихся в Стамбуле переговоров с украинской делегацией.
Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск и продлились почти два часа.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.