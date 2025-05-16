Рейтинг@Mail.ru
Мединский анонсировал масштабный обмен пленными с Украиной - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 16.05.2025 (обновлено: 17:41 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/medinskij-2017418393.html
Мединский анонсировал масштабный обмен пленными с Украиной
Мединский анонсировал масштабный обмен пленными с Украиной - РИА Новости, 16.05.2025
Мединский анонсировал масштабный обмен пленными с Украиной
Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:36:00+03:00
2025-05-16T17:41:00+03:00
украина
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017447231_0:284:3135:2047_1920x0_80_0_0_c1af5ce7687afc05e61a83ae292f0bfe.jpg
СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной."В ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными 1000 на 1000 человек", - сказал Мединский журналистам по итогам состоявшихся в Стамбуле переговоров с украинской делегацией.Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск и продлились почти два часа.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017413658.html
https://ria.ru/20250516/glava-2017374693.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017447231_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_8a8a87870ccee32c5d1214590c8317dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, в мире
Украина, Россия, В мире
Мединский анонсировал масштабный обмен пленными с Украиной

Мединский анонсировал обмен пленными с Украиной в формате 1000 на 1000

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной.
"В ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными 1000 на 1000 человек", - сказал Мединский журналистам по итогам состоявшихся в Стамбуле переговоров с украинской делегацией.
Министр обороны Украины Рустем Умеров отвечает на вопросы журналистов после переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Умеров назвал вопросы, которые стороны обсудили на переговорах в Стамбуле
16 мая, 16:30
Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск и продлились почти два часа.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Дмитриев оценил роль администрации Трампа в переговорах России и Украины
16 мая, 14:30
 
УкраинаРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала