https://ria.ru/20250516/makron-2017428228.html
Французы не хотят, чтобы Макрон вновь стал президентом, показал опрос
Французы не хотят, чтобы Макрон вновь стал президентом, показал опрос - РИА Новости, 16.05.2025
Французы не хотят, чтобы Макрон вновь стал президентом, показал опрос
Подавляющее большинство французов не хотят, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон, чей второй мандат истекает в 2027 году, вновь баллотировался на пост главы РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:46:00+03:00
2025-05-16T16:46:00+03:00
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ПАРИЖ, 16 мая - РИА Новости. Подавляющее большинство французов не хотят, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон, чей второй мандат истекает в 2027 году, вновь баллотировался на пост главы государства, следует из опроса компании Odoxa-Backbone Consulting для издания Figaro. "84% французов не хотят, чтобы президент республики снова баллотировался на президентских выборах 2032 года. Их доля еще выше среди сторонников социалистической партии и правого "Национального объединения", где соответственно высказались 89% и 94% респондентов", - пишет СМИ. Как отмечает СМИ, даже в лагере Макрона в поддержку его кандидатуры высказались лишь 56%. "Это неприятие может быть связано с нашим опросом от 2 мая, в котором 78% французов выразили желание, чтобы избранным в 2027 году президентом стала фигура, которая порвет с политикой, проводимой в последние годы", - поясняют в Odoxa. Так, 71% опрошенных негативно оценили действия Макрона на посту за восемь лет у власти. Он почти достиг антирекорда Франсуа Олланда, самого непопулярного французского президента. Действия Олланда на посту негативно оценивали 73% французов. Во вторник во время телеинтервью Макрон, впервые ставший президентом в 2017 году, не исключил возможности баллотироваться в президенты в 2032 году. Согласно французскому законодательству, президент не может занимать должность более двух сроков подряд. Макрон, таким образом, не будет участвовать в выборах 2027 года, однако он может быть кандидатом на следующих. Опрос проводился онлайн 14 и 15 мая, в нем приняли участие 1005 французов старше 18 лет, погрешность составила от 1.4 до 3.1 пункта.
https://ria.ru/20250516/razgovor-2017416804.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, франция, эммануэль макрон, франсуа олланд
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Франсуа Олланд
Французы не хотят, чтобы Макрон вновь стал президентом, показал опрос
Odoxa: 84 процента французов не хотят, чтобы Макрон снова стал президентом
ПАРИЖ, 16 мая - РИА Новости.
Подавляющее большинство французов не хотят, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон, чей второй мандат истекает в 2027 году, вновь баллотировался на пост главы государства, следует из опроса компании Odoxa-Backbone Consulting
для издания Figaro
.
"84% французов не хотят, чтобы президент республики снова баллотировался на президентских выборах 2032 года. Их доля еще выше среди сторонников социалистической партии и правого "Национального объединения", где соответственно высказались 89% и 94% респондентов", - пишет СМИ.
Как отмечает СМИ, даже в лагере Макрона
в поддержку его кандидатуры высказались лишь 56%.
"Это неприятие может быть связано с нашим опросом от 2 мая, в котором 78% французов выразили желание, чтобы избранным в 2027 году президентом стала фигура, которая порвет с политикой, проводимой в последние годы", - поясняют в Odoxa.
Так, 71% опрошенных негативно оценили действия Макрона на посту за восемь лет у власти. Он почти достиг антирекорда Франсуа Олланда
, самого непопулярного французского президента. Действия Олланда на посту негативно оценивали 73% французов.
Во вторник во время телеинтервью Макрон, впервые ставший президентом в 2017 году, не исключил возможности баллотироваться в президенты в 2032 году. Согласно французскому законодательству, президент не может занимать должность более двух сроков подряд. Макрон, таким образом, не будет участвовать в выборах 2027 года, однако он может быть кандидатом на следующих.
Опрос проводился онлайн 14 и 15 мая, в нем приняли участие 1005 французов старше 18 лет, погрешность составила от 1.4 до 3.1 пункта.