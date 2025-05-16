https://ria.ru/20250516/lukashenko-2017310512.html

Лукашенко поблагодарил Россию за обучение белорусских военных

Лукашенко поблагодарил Россию за обучение белорусских военных - РИА Новости, 16.05.2025

Лукашенко поблагодарил Россию за обучение белорусских военных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым поблагодарил Россию за обучение белорусских военных наравне с... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T11:56:00+03:00

2025-05-16T11:56:00+03:00

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россия

александр лукашенко

в мире

белоруссия

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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым поблагодарил Россию за обучение белорусских военных наравне с российскими, сообщает агентство Белта."Я вам очень благодарен за то, что вы не просто обучаете наших военных специалистов... А то, что они наравне с россиянами, не считаются иностранцами. Они за одной партой сидят. И всему, чему вы обучаете российских военнослужащих, обучаются и наши. Это очень важно, мы это очень ценим. Потому что это высочайший уровень доверия. Все-таки это безопасность, оборона. И тут Россия не ограждает себя от Беларуси. Такого взаимодействия у России ни с кем нет. Мы это очень ценим", - сказал белорусский лидер, обращаясь к российскому министру обороны.

https://ria.ru/20250516/lukashenko-2017311130.html

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Варвара Скокшина

россия, александр лукашенко, в мире, белоруссия