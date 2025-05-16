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Лукашенко поблагодарил Россию за обучение белорусских военных - РИА Новости, 16.05.2025
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11:56 16.05.2025 (обновлено: 12:06 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/lukashenko-2017310512.html
Лукашенко поблагодарил Россию за обучение белорусских военных
Лукашенко поблагодарил Россию за обучение белорусских военных - РИА Новости, 16.05.2025
Лукашенко поблагодарил Россию за обучение белорусских военных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым поблагодарил Россию за обучение белорусских военных наравне с... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T11:56:00+03:00
2025-05-16T12:06:00+03:00
россия
александр лукашенко
в мире
белоруссия
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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым поблагодарил Россию за обучение белорусских военных наравне с российскими, сообщает агентство Белта."Я вам очень благодарен за то, что вы не просто обучаете наших военных специалистов... А то, что они наравне с россиянами, не считаются иностранцами. Они за одной партой сидят. И всему, чему вы обучаете российских военнослужащих, обучаются и наши. Это очень важно, мы это очень ценим. Потому что это высочайший уровень доверия. Все-таки это безопасность, оборона. И тут Россия не ограждает себя от Беларуси. Такого взаимодействия у России ни с кем нет. Мы это очень ценим", - сказал белорусский лидер, обращаясь к российскому министру обороны.
https://ria.ru/20250516/lukashenko-2017311130.html
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россия, александр лукашенко, в мире, белоруссия
Россия, Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия
Лукашенко поблагодарил Россию за обучение белорусских военных

Лукашенко поблагодарил РФ за обучение белорусских военных наравне с российскими

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым поблагодарил Россию за обучение белорусских военных наравне с российскими, сообщает агентство Белта.
"Я вам очень благодарен за то, что вы не просто обучаете наших военных специалистов... А то, что они наравне с россиянами, не считаются иностранцами. Они за одной партой сидят. И всему, чему вы обучаете российских военнослужащих, обучаются и наши. Это очень важно, мы это очень ценим. Потому что это высочайший уровень доверия. Все-таки это безопасность, оборона. И тут Россия не ограждает себя от Беларуси. Такого взаимодействия у России ни с кем нет. Мы это очень ценим", - сказал белорусский лидер, обращаясь к российскому министру обороны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи в Минске. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Лукашенко поблагодарил Россию за поставку образцов вооружения
16 мая, 12:00
 
РоссияАлександр ЛукашенкоВ миреБелоруссия
 
 
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