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В Кузбассе восстановили электроснабжение - РИА Новости, 16.05.2025
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12:28 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/kuzbass-2017317076.html
В Кузбассе восстановили электроснабжение
В Кузбассе восстановили электроснабжение - РИА Новости, 16.05.2025
В Кузбассе восстановили электроснабжение
Энергетики восстановили по резервной линии нарушенное электроснабжение в пяти населенных пунктах Ленинск-Кузнецкого района, все шахты запитаны, сообщают... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:28:00+03:00
2025-05-16T12:28:00+03:00
происшествия
ленинск-кузнецкий
кемеровская область
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НОВОСИБИРСК, 16 мая – РИА Новости. Энергетики восстановили по резервной линии нарушенное электроснабжение в пяти населенных пунктах Ленинск-Кузнецкого района, все шахты запитаны, сообщают "Россети Сибирь" в Telegram-канале. "Энергетики "Россети Сибирь" в минимальные сроки восстановили электроснабжение в пяти населенных пунктах Ленинск-Кузнецкого района. Все потребители переведены на резервную линию 110 киловольт, все шахты запитаны", - говорится в сообщении компании. По данным "Россетей Сибирь", сейчас бригады завершают восстановительные работы, после которых будет возобновлена нормальная схема электроснабжения. Ранее в пятницу представитель экстренных служб рассказал агентству, что семь шахт остались без энергоснабжения в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе Кемеровской области из-за аварии.
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ленинск-кузнецкий
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происшествия, ленинск-кузнецкий, кемеровская область
Происшествия, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
В Кузбассе восстановили электроснабжение

В Кузбассе восстановили электроснабжение после аварии, запитали все шахты

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
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НОВОСИБИРСК, 16 мая – РИА Новости. Энергетики восстановили по резервной линии нарушенное электроснабжение в пяти населенных пунктах Ленинск-Кузнецкого района, все шахты запитаны, сообщают "Россети Сибирь" в Telegram-канале.
«
"Энергетики "Россети Сибирь" в минимальные сроки восстановили электроснабжение в пяти населенных пунктах Ленинск-Кузнецкого района. Все потребители переведены на резервную линию 110 киловольт, все шахты запитаны", - говорится в сообщении компании.
По данным "Россетей Сибирь", сейчас бригады завершают восстановительные работы, после которых будет возобновлена нормальная схема электроснабжения.
Ранее в пятницу представитель экстренных служб рассказал агентству, что семь шахт остались без энергоснабжения в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе Кемеровской области из-за аварии.
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ПроисшествияЛенинск-КузнецкийКемеровская область
 
 
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