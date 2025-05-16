https://ria.ru/20250516/kuzbass-2017317076.html

В Кузбассе восстановили электроснабжение

В Кузбассе восстановили электроснабжение - РИА Новости, 16.05.2025

В Кузбассе восстановили электроснабжение

Энергетики восстановили по резервной линии нарушенное электроснабжение в пяти населенных пунктах Ленинск-Кузнецкого района, все шахты запитаны, сообщают... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:28:00+03:00

2025-05-16T12:28:00+03:00

2025-05-16T12:28:00+03:00

происшествия

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

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НОВОСИБИРСК, 16 мая – РИА Новости. Энергетики восстановили по резервной линии нарушенное электроснабжение в пяти населенных пунктах Ленинск-Кузнецкого района, все шахты запитаны, сообщают "Россети Сибирь" в Telegram-канале. "Энергетики "Россети Сибирь" в минимальные сроки восстановили электроснабжение в пяти населенных пунктах Ленинск-Кузнецкого района. Все потребители переведены на резервную линию 110 киловольт, все шахты запитаны", - говорится в сообщении компании. По данным "Россетей Сибирь", сейчас бригады завершают восстановительные работы, после которых будет возобновлена нормальная схема электроснабжения. Ранее в пятницу представитель экстренных служб рассказал агентству, что семь шахт остались без энергоснабжения в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе Кемеровской области из-за аварии.

https://ria.ru/20240924/perm-1974500922.html

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ленинск-кузнецкий, кемеровская область