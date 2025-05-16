https://ria.ru/20250516/krym-2017295067.html

В Крыму объявили ракетную опасность

В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.05.2025

В Крыму объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T10:53:00+03:00

2025-05-16T10:53:00+03:00

2025-05-16T10:53:00+03:00

республика крым

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация РСЧС (Республика Крым): Ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!", - говорится в сообщении. Сигнал о ракетной опасности поступил в 10.44 мск.

https://ria.ru/20250507/krym-2015634223.html

республика крым

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность