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В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.05.2025
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10:53 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/krym-2017295067.html
В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.05.2025
В Крыму объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:53:00+03:00
2025-05-16T10:53:00+03:00
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация РСЧС (Республика Крым): Ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!", - говорится в сообщении. Сигнал о ракетной опасности поступил в 10.44 мск.
https://ria.ru/20250507/krym-2015634223.html
республика крым
россия
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республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Крыму объявили ракетную опасность

МЧС сообщило о ракетной опасности в Крыму

© РИА Новости / Сергей МальгавкоВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Вид на Ялту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России.
"Экстренная информация РСЧС (Республика Крым): Ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!", - говорится в сообщении.
Сигнал о ракетной опасности поступил в 10.44 мск.
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В Крыму объявили ракетную опасность
7 мая, 17:57
 
Республика КрымРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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