https://ria.ru/20250516/kredit-2017401872.html

ВТБ начал прием заявок по программе "Семейный автомобиль"

ВТБ начал прием заявок по программе "Семейный автомобиль" - РИА Новости, 16.05.2025

ВТБ начал прием заявок по программе "Семейный автомобиль"

ВТБ с 16 мая приступил к приему заявок на выдачу автокредитов по новым условиям государственной программы "Семейный автомобиль", сообщает банк. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T15:49:00+03:00

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экономика

втб (банк)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ВТБ с 16 мая приступил к приему заявок на выдачу автокредитов по новым условиям государственной программы "Семейный автомобиль", сообщает банк. "ВТБ приступил к приему заявок по новым условиям государственной программы "Семейный автомобиль". С 16 мая во всех регионах страны многодетные заемщики могут купить новую легковую машину с дисконтом 10% от стоимости. Раньше льготные условия действовали для клиентов с одним и более детьми только в Дальневосточном федеральном округе", - говорится в сообщении. Клиенты могут подать заявку на автокредит с господдержкой в салонах-партнерах ВТБ. Максимальный срок договора может достигать 8 лет. Под действие программы попадают авто с двигателем внутреннего сгорания, стоимостью до 2 миллионов рублей. В ближайшее время оформить в банке обращения на новые льготы смогут ветераны боевых действий СВО, также отмечается в сообщении. "Сегодня, когда кредиты стали менее доступны, а цены на автомобили выросли, льготная программа – это реальная возможность для семей с детьми и других нуждающихся в поддержке клиентов купить машину на выгодных условиях. По нашим оценкам, расширение господдержки увеличит выдачи по ней примерно на 10%", - прокомментировал начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников, его слова приводятся в сообщении. Он добавил, что в условиях высокой ключевой ставки основной спрос россиян, рассматривающих покупку авто, концентрируется именно на рынке новых транспортных средств. Например, в структуре выдач ВТБ доля сделок с новыми машинами сейчас составляет порядка 60%. "Значительное число договоров при покупке новых транспортных средств клиенты заключают на условиях господдержки. В ВТБ, например, доля сделок по госпрограмме выросла по сравнению с прошлым годом почти втрое", - сообщили в банке.

https://ria.ru/20250128/putin-1995995333.html

https://ria.ru/20250515/rossija-2017143526.html

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экономика, втб (банк)