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В Краснодаре объявили авиационную опасность - РИА Новости, 16.05.2025
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11:02 16.05.2025 (обновлено: 11:24 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/krasnodar-2017298511.html
В Краснодаре объявили авиационную опасность
В Краснодаре объявили авиационную опасность - РИА Новости, 16.05.2025
В Краснодаре объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена в Краснодаре и на всей территории Кубани, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T11:02:00+03:00
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краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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СОЧИ, 16 мая – РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Краснодаре и на всей территории Кубани, сообщается в приложении МЧС России."Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории объявлена "Авиационная опасность". Существует угроза падения взрывных устройств", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250516/opasnost-2017300764.html
краснодар
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краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Краснодаре объявили авиационную опасность

МЧС сообщило об авиационной опасности в Краснодаре

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СОЧИ, 16 мая – РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Краснодаре и на всей территории Кубани, сообщается в приложении МЧС России.
"Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории объявлена "Авиационная опасность". Существует угроза падения взрывных устройств", - говорится в сообщении.
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В Херсонской области объявили авиационную опасность
16 мая, 11:10
 
КраснодарМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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