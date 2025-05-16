https://ria.ru/20250516/krasnodar-2017298511.html

В Краснодаре объявили авиационную опасность

В Краснодаре объявили авиационную опасность - РИА Новости, 16.05.2025

В Краснодаре объявили авиационную опасность

Авиационная опасность объявлена в Краснодаре и на всей территории Кубани, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T11:02:00+03:00

2025-05-16T11:02:00+03:00

2025-05-16T11:24:00+03:00

краснодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_760aba5f2dd114c05ba933dc320dba91.jpg

СОЧИ, 16 мая – РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Краснодаре и на всей территории Кубани, сообщается в приложении МЧС России."Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории объявлена "Авиационная опасность". Существует угроза падения взрывных устройств", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250516/opasnost-2017300764.html

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность