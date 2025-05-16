https://ria.ru/20250516/krasnodar-2017298511.html
В Краснодаре объявили авиационную опасность
В Краснодаре объявили авиационную опасность - РИА Новости, 16.05.2025
В Краснодаре объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена в Краснодаре и на всей территории Кубани, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T11:02:00+03:00
2025-05-16T11:02:00+03:00
2025-05-16T11:24:00+03:00
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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СОЧИ, 16 мая – РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Краснодаре и на всей территории Кубани, сообщается в приложении МЧС России."Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории объявлена "Авиационная опасность". Существует угроза падения взрывных устройств", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250516/opasnost-2017300764.html
краснодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Краснодаре объявили авиационную опасность
МЧС сообщило об авиационной опасности в Краснодаре