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Коалиция желающих обсуждает безопасность в воздухе и на море на Украине - РИА Новости, 16.05.2025
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17:50 16.05.2025 (обновлено: 18:33 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/koalitsiya-2017451816.html
Коалиция желающих обсуждает безопасность в воздухе и на море на Украине
Коалиция желающих обсуждает безопасность в воздухе и на море на Украине - РИА Новости, 16.05.2025
Коалиция желающих обсуждает безопасность в воздухе и на море на Украине
Министр обороны Великобритании Джон Хили в пятницу заявил, что "Коалиция желающих" рассматривает планы по обеспечению безопасности "в воздухе и на море" на... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:50:00+03:00
2025-05-16T18:33:00+03:00
в мире
украина
великобритания
эммануэль макрон
италия
кир стармер
джон хили
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили в пятницу заявил, что "Коалиция желающих" рассматривает планы по обеспечению безопасности "в воздухе и на море" на Украине."Мы рассматриваем планы по обеспечению безопасности воздушного пространства, безопасности морей, восстановлению и поддержке Украины", - заявил Хили журналистам в ходе встречи министров обороны группы стран E5 (Польши, Германии, Франции, Италии и Великобритании) в Италии в ответ на вопрос о том, рассматривает ли Лондон размещение на Украине своего контингента. Трансляция велась министерством обороны Италии.Он добавил, что Украина в конечном итоге должна быть способна "сдерживать" Россию.В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" заявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание России", контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.В феврале премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов "разместить силы" на земле и использовать самолеты в воздухе для поддержки украинского урегулирования.
https://ria.ru/20250515/zaharova-2017062452.html
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в мире, украина, великобритания, эммануэль макрон, италия, кир стармер, джон хили, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Великобритания, Эммануэль Макрон, Италия, Кир Стармер, Джон Хили, Вооруженные силы Украины
Коалиция желающих обсуждает безопасность в воздухе и на море на Украине

Хили: коалиция желающих обсуждает воздушную и морскую безопасность на Украине

© Getty Images / Antonio MasielloВстреча министров обороны группы стран E5. 16 мая 2025
Встреча министров обороны группы стран E5. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Getty Images / Antonio Masiello
Встреча министров обороны группы стран E5. 16 мая 2025
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили в пятницу заявил, что "Коалиция желающих" рассматривает планы по обеспечению безопасности "в воздухе и на море" на Украине.
"Мы рассматриваем планы по обеспечению безопасности воздушного пространства, безопасности морей, восстановлению и поддержке Украины", - заявил Хили журналистам в ходе встречи министров обороны группы стран E5 (Польши, Германии, Франции, Италии и Великобритании) в Италии в ответ на вопрос о том, рассматривает ли Лондон размещение на Украине своего контингента. Трансляция велась министерством обороны Италии.
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Он добавил, что Украина в конечном итоге должна быть способна "сдерживать" Россию.
В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" заявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание России", контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.
В феврале премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов "разместить силы" на земле и использовать самолеты в воздухе для поддержки украинского урегулирования.
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В миреУкраинаВеликобританияЭммануэль МакронИталияКир СтармерДжон ХилиВооруженные силы Украины
 
 
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