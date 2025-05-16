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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 16.05.2025
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T08:24:00+03:00
2025-05-16T08:24:00+03:00
2025-05-16T10:52:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале."Взрывы в городе. Работает ПВО против беспилотников. Оставайтесь в укрытиях", — написал он.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250516/ukraina-2017244841.html
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В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрывы
Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в городе